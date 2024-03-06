Флорист дал советы по выбору цветов к 8 Марта

В основном в праздничный день девушкам дарят нарциссы, тюльпаны и гиацинты, отмечает флорист Валентина Сафронова.

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При этом дольше всех свои качества сохраняет еще один популярный цветок - перуанская лилия или альстремия. Она простоит месяц до раскрытия последнего бутона. Примерно те же свойства есть и у дорогих колумбийских и эквадорских роз.

Самый бюджетный вариант - мимозы, но и радовать глаз они будут недолго, как и нарциссы.

Причем еще один флорист Алла Николаева рекомендует подкармливать цветы в вазе кризалом - дезинфицирующим воду средством из лимонной кислоты.

- И самое главное условие долгой жизни букетов - чтобы листья от цветов не стояли в воде и не загнивали. Например, у герберы - ворсистый стволик, поэтому они любят "низкую" воду, высота уровня в вазе должна быть около пяти сантиметров, не более, - уточнила она в разговоре с RT.

Эксперт отмечает, что тюльпаны можно убрать на время в холодильник или ящик, в котором сложены овощи.