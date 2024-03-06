Кайли Дженнер снялась в бикини для рекламы и была обругана в сети

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для рекламы своего нового бренда и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 26-летняя знаменитость была запечатлена в бассейне. Предпринимательница предстала перед камерой в черном бикини с тонкими завязками, держа в руках банку с напитком Sprinter.

Поклонники не оценили ролик бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях.

«В пятницу была одежда, в понедельник — духи, а сегодня — газировка. Какой мусор нам снова пытаются продать?», «Не обязательно делать прям все», «Не могу угнаться за продуктами Кардашьянов», «Что будет дальше? Туалетная бумага?», «Почему вся твоя реклама выглядит как дешевые фильмы для взрослых?» — возмущались они.

Ранее модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила Кайли Дженнер в краже дизайна ее бренда одежды. Неделю назад 26-летняя предпринимательница представила коллекцию собственной марки Khy, где преобладали платья с закрученными рукавами. Однако Йохансен-Белл заметила, что данные предметы гардероба очень похожи на те, которые она выпустила четыре года назад.