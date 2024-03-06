55-летняя супермодель показала фигуру в полностью прозрачном платье

Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон стала лицом журнала Perfect. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке журнала 55-летняя Кристи Тарлингтон предстала в откровенном наряде. Супермодель 90-х позировала в черном комплекте белья, поверх которого надела платье из прозрачного кружева. Знаменитость дополнила образ массивной цепью. Кристи Тарлингтон собрала волосы и сделала гладкий пучок. Она отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Автором съемки выступил Дэвид Бэйли.

В августе прошлого года супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.