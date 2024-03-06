В России стало больше салонов бьюти-услуг

В России количество салонов с услугами по уходу за бровями выросло на 19%.

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В городах-миллионниках активно растет количество компаний в сфере красоты: за год парикмахерских, ногтевых сервисов и салонов по оформлению бровей и ресниц стало больше. Это показало исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самый высокий прирост у студий по оформлению бровей и ресниц — количество таких компаний увеличилось на 19%, а пользователи стали искать их на 30% чаще, чем искали год назад. Краснодар стал лидером по росту числа компаний во всех исследуемых рубриках.

Среди 16 городов-миллионников самые существенные изменения в бьюти-сфере произошли в салонах, которые предлагают услуги по уходу за бровями и ресницами. Их количество с прошлого года выросло на 19%, в феврале 2024 года в крупных городах работает 28 824 brow-студий. Лидером по приросту стал Краснодар — количество салонов в городе выросло на 31%, до 2 184. В тройку миллионников с наибольшими темпами роста вошли Воронеж и Казань — количество таких точек увеличилось на 27% и 26% соответственно. Поиск услуг по уходу за бровями и ресницами в 2ГИС вырос еще значительнее — в феврале 2024 их искали на 32% чаще, чем в феврале 2023.

Количество ногтевых студий за год в городах-миллионниках выросло на 13%, в феврале 2024 года работает 35 221 салонов. В топ-3 городов по приросту вошли Краснодар (+123%), Казань (+17%) и Омск (+15%). В Ростове-на-Дону прирост ниже остальных миллионников — 2% за год. Ногтевые студии наравне с brow-студиями пользуются популярностью в геосервисе 2ГИС — количество поисковых запросов в этой рубрике постоянно растет. Поиск ногтевых студий вырос на 13% в сравнении с прошлым годом — это на 19% меньше, чем у brow-баров.

В феврале в городах-миллионниках работают почти 30 тысяч парикмахерских. За прошедший год их количество выросло не так значительно, как число ногтевых студий или броубаров — всего на 4%. Лидером по росту количества парикмахерских стали Краснодар, Казань и Омск — количество салонов увеличилось на 14,6%, 9% и 8% соответственно. Отрицательная динамика наблюдается только в Ростове-на-Дону — в этом городе число салонов снизилось на 3,6%. Количество поисковых запросов тоже растет — в феврале 2024 года парикмахерские искали на 12% чаще, чем в феврале 2023 года.