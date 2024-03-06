Российская блогерша снялась в рекламе бренда Канье Уэста

Российская блогерша и модель Рената Валлиулина, более известная как Рената Ри, стала лицом бренда Канье Уэста Yeezy. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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21-летняя манекенщица позировала на фоне автомобиля в белом комбинезоне с черной надписью WET на груди. Стоимость вещи составляет 20 долларов (1832 рубля), она представлена в ассортименте марки в трех размерах. Среди прочего инфлюэнсер надела ботфорты-носки на небольшом каблуке.

В то же время волосы блогерши были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Место, где снималась рекламная кампания, не раскрывается.

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14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.