Деним, этника, кружево и шелк. Тренды осени-зимы на Московской неделе моды

В столице уже пятый день проходит II Московская неделя моды. Среди участников — дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Челябинска, Пятигорска, Екатеринбурга, Кирова, Одинцово и других городов России. Расссказываем о самых интересных на данный момент коллекциях.

Лена Карнаухова

Элегантность и практичность. Идея коллекции — времена года. Яркие цвета и строгие линии — зима, пастель и нежность — весна, лето — полупрозрачные струящиеся ткани, осень — интересные текстуры.

Maison Esve

Этот показ бренда деми-кутюр стал настоящим событием: еще бы, в дефиле принимала участие дочь легендарной Орнеллы Мути, Найке Ривелли. Последняя закрыла показ выходом в роскошном платье из черного кружева на нюдовой подложке из шелка, а ее мать аплодировала из первого ряда зрительного зала.

Perce-Neige

Интеллектуальный шик и почти агрессивная женственность, практичность и элегантность. Классический стиль, который подойдет любой горожанке в наши дни. Подчеркнутая талия, струящиеся юбки-миди в спокойной и универсальной гамме жемчужного, бежевого, кофейного и серебристо-серого.

BITTE__RUHE

Сказки и мифы, готические фантазии и городские легенды — концепция этой интересной коллекции. По подиуму шагали русалки и нео-хиппи, но эти вещи удивительным образом соответствуют последним модным трендам, в них можно смело выходить в свет, тусоваться или гулять по улицам.

KUZINA

Классический женственный силуэт, фактурные материалы и крупные аксессуары. Перчатки и гетры, ажурные колготки, головокружительно высокие вырезы, прозрачные комбинации, платья-свитера, просторные летящие плащи и костюмы в пижамном стиле.

IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия)

Ощущение, что модели были окутаны водяной пылью, долетевшей с океанического побережья. Прозрачные материалы и многослойность, колышущиеся ткани и плавные линии, воздушные и возвышенные образы.

Abzaeva (Улан-Удэ)

Любопытное переосмысление традиций шаманских родов Бурятии. Разрезы, бахрома, аппликации, пастельная гамма и растительные краски. Жесткий ритм декоративного узора и точно выверенные акценты.

DMITRYKYDRYAVTSEV

В основе концепта — пятна Роршаха. Это осмысление идеи того, что в одной и той же картинке мы все видим нечто разное. Главное — силуэт, точный и четкий, а принты могут быть абстрактными. Базовые цвета — белый, черный, серебряный, красный. Драма и умиротворение.

Dear Passenger N.

Питерских дизайнеров видно сразу — практичность коллекций всегда сочетается с глубокой и интересной философией. В данном случае Екатерина Кибовская задавалась простым вопросом — как выглядит современная девушка? И отвечала на него образами, которые вызывали в памяти великих женщин — Софью Ковалевскую, Марию Кюри. Виртуозная и бережная игра со смыслами, цветами и формами.

BÜRO UNIQUE

Коллекция называется «Таинственный сад» — нежная пастельная гамма, флоральные принты, романтичные корсеты, приталенные жакеты, рюши и оборки. И роскошная линейка вечерних нарядов — органза, фатин и кружево.