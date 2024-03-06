Как правильно выбирать ювелирные украшения в подарок

В преддверии 8 марта многие выбирают в качестве подарка ювелирное украшение. Однако не так просто найти то самое незабываемое драгоценное изделие, которое захочется носить. Есть несколько простых правил, соблюдая которые вы точно не промахнетесь с выбором.

Золото или серебро

Не все женщины носят на себе оба драгоценных металла. Многие предпочитают исключительно серебро или только золотые украшения. Здесь важно заранее обратить внимание на то, что носит человек: присмотритесь к кольцам на руках, серьгам, цепочкам на шее. Ваша задача тут же станет проще.

Возраст

То, что можно подарить молодой девушке не всегда подойдет женщине в годах и наоборот. Помните, что массивные изделия вряд ли украсят юную особу, лучше присмотрите что-то универсальное и стильное. Женщине постарше лучше, наоборот, приобрести что-то запоминающееся, ценное и с интересными камнями.

Размер

Если вы не знаете размер пальца вашей избранницы, то попробуйте выбрать в подарок не кольцо, а, например, изящную подвеску или серьги. Во-первых, кольцо может выглядеть обязывающе и действительно не подойти по размеру. Во-вторых, в попытках узнать размер вы можете испортить сюрприз.

Индивидуальность и характер

Все девушки разные, со своим темпераментом и характером. Это стоит учитывать при выборе ювелирного изделия. Ваша избранница увлекается астрологией? Попробуйте найти подвеску с ее знаком зодиака. Любит природу и все живое? Можно выбрать в качестве подарка серьги с утонченными листьями или цветами. Фанатка фильмов с Одри Хепберн? Присмотритесь к жемчужным ожерельям и серьгам.

Бюджет

Не забывайте о том, что важна не только стоимость подарка но и ваш посыл, вложенный в презент. Ювелирное украшение не обязательно должно стоит целое состояние, чтобы его оценили. Важно, чтобы человек носил его с удовольствием, а, надевая, вспоминал о вас.