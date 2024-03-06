Лайфхаки от визажиста, чтобы создать нежный образ на 8 Марта

Впереди самый красивый, женственный и чувственный праздник — Международный женский день. Чтобы вы блистали и вызывали только восхищение, мы поговорили с преподавателем по макияжу Ксенией Бохо, которая подсказала WomanНit несколько лайфхаков для создания нежного мейкапа в главный женский день.

Цветной карандаш по нижней слизистой глаза

Этот прием позволяет сделать эффектный акцент на ваших глазах, усиливая цвет радужки и привлекая к вам дополнительное внимание.

«Самое главное использовать именно гелевый карандаш и слегка растушевать его на нижний ресничный край, чтоб глаза казались больше», — говорит Ксения.

Самые ходовые оттенки для создания такого эффекта: цвет морской волны, бирюзовый, изумрудный, холодный фиолетовый.

Тинт для губ

Тинты бывают совершенно разными, но всех их объединяет одно: они создают легкий эффект «зацелованных» губ и обладают очень хорошей стойкостью. То что нужно для праздничного дня, когда мы принимаем много поздравлений.

Ксения: «Для более воздушного эффекта, можно наносить тинт на центр губ прямо пальцем и распределять прихлопывающими движениями. А если хотите создать более „сочные“ губки, просто нанесите поверх тинта прозрачный блеск или легкий оттеночный бальзам».

Кремовые румяна

Кремовые продукты отличаются классной стойкостью. Если наносить кремовые румяна прямо пальцем и распределять их, растягивая по направлению к виску, то получается как раз такой весенний и свежий эффект, говорит наш эксперт.

Светлые тени во внутреннем уголке глаза

Ксения: «Это всегда распахивает взгляд, придает ему свежести и стирает следы усталости. Для этого приема лучше выбирать тени с легким сиянием и сатиновым эффектом».

Данный лайфхак не подойдет для тех, у кого далеко посажены глаза, так как дополнительно визуально увеличит расстояние между ними.

Цветной хайлайтер

Свечение на скулах персикового, розоватого и даже нежно лавандового оттенка — это тренд сезона. Плюс, этот необычный акцент создает очень освежающий эффект и привлекает к вам внимание.

Смешать хайлайтер с увлажняющим кремом

Этот лайфхак очень классно применять, если у вас произошло ЧП и вы разбили ваш любимый хайлайтер.

Визажист: «Не спешите его выбрасывать и расстраиваться. Дайте ему вторую жизнь. Дополнительно измельчите его в крошку и смешайте с небольшим количеством крема для тела. И нанесите его на зону декольте или открытые плечи, если у вас это позволяет наряд».

Это создает очень красивый эффект «влажного» свечения на коже и красиво ее выделяет. Наш эксперт дополняет, что для этого лайфхака не нужно ждать, когда хайлайтер разобьется: достаточно просто взять небольшое количество косметическим шпателем или ватной палочкой, измельчить и проделать все то же самое.