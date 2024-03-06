Стилистка назвала неподходящую для свидания 8 Марта одежду

Стилистка Юлия Шарнина назвала россиянкам неподходящую для свидания 8 марта одежду. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

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В первую очередь специалистка посоветовала отказаться от излишне открытых предметов гардероба, таких как укороченные топы, платья и блузы с декольте, чересчур короткие юбки и шорты. Помимо этого, эксперт призвала оставить для другого случая джинсы, за исключением классических темно-синих моделей труб или клеш.

Кроме того, Шарнина заявила, что не стоит выбирать для упомянутого праздника вещи из кожи и бархата, с металлизированным эффектом, стразами, пайетками и блестками.

«В одежде с такими эффектами вы рискуете быть "не к месту", особенно если свидание будет днем или место встречи вообще не оговорено, и это сюрприз», — пояснила она.

Среди прочего, по словам собеседницы издания, неудачными для свидания в этот день станут вещи кислотных оттенков и агрессивных принтов. Она также внесла в список вызывающие принты, образы с обилием розовых, сиреневых тонов, цветных колготок, гольф и носков, торчащих из под массивной обуви.