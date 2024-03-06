Какую верхнюю одежду купить на весну. Шесть самых стильных вариантов на любой вкус

Судя по календарю, весна уже нагрянула, а значит, вот-вот наступит долгожданный момент, когда можно будет спрятать пуховики, дубленки и теплые пальто в дальний шкаф. Что готовим им на смену?

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Длинное пальто

Когда душа требует платьев и юбок, а весна еще не разгулялась, на помощь приходит пальто длины макси. Собственно, с расслабленными джинсами и тем же кроп-топом оно тоже легко находит общий язык, защищая от ветра. Отдельного внимания заслуживают пальто в стиле «с мужского плеча»: чем шире те самые «плечи», тем элегантнее.

Кожаная куртка

Косуха, бомбер, куртка-рубашка, жакет — любая из этих моделей актуально выглядит в коже. Если есть сомнения насчет того, как долго будет оставаться в моде тот или иной вариант, то остановите свой выбор на легендарной байкерской куртке. Косуха шагает в ногу со временем, а ее оверсайз-версия была принята публикой на ура. Неизменным остается одно: стилизовать куртку можно с чем угодно — будь то легинсы, джинсы или коктейльное платье.

Пальто-пиджак

Макси — это, конечно, эффектно, но с длиной до щиколотки наконец-то готовы поспорить укороченные изделия вроде пальто-пиджака. Единственное правило: его края должны доходить до середины бедер, а вот сочетания с другими элементами гардероба — на ваше усмотрение. Мы предлагаем комбинировать пальто-пиджак с вещами, с которыми привыкли носить обычные жакеты. Подойдут, например, брюки-палаццо сдержанного оттенка и акцентные кеды.

Тренч

Сложно представить свой весенний гардероб без всемогущего тренча: бесспорно, эта вещь способна адаптироваться под любой образ. Самая универсальная палитра — нюдовые оттенки: песочный, кэмел, бежевый. Против классики тоже можно пойти, позволив себе больше цвета. То же самое касается и длины тренча: миди, макси и даже укороченный — решать вам. В любом случае главное — свободный силуэт.

Бомбер

Уже и не вспомнить те времена, когда в бомберах ходили лишь пилоты. Да и границы университетских городков, где их носили участники спортивных команд, не смогли сдержать всеобщую симпатию к этим курткам. Итак, что на повестке в этом сезоне? Комбо с шортами, которые сейчас на пике популярности. Гольфы и обувь на массивной подошве придадут луку завершенный вид.

«Рабочая» куртка

Униформа всегда вдохновляла дизайнеров: недавно на подиумах появились куртки из вощеного хлопка с накладными карманами и контрастным воротником, похожие на те, что носят рабочие. У грубых на вид спецовок не было шансов остаться незамеченными. Удобство, практичность, функциональность — тут сложилось все. Особое удовольствие — сочетать такие куртки с романтичными платьями.