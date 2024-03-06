Пластический хирург оценила внешность Ксении Собчак

Журналистка и блогер Ксения Собчак обладает внешностью, отличающейся от стандартной. В свою очередь это не помешало ей обрести популярность и влияние. О том, прибегала ли телеведущая к операциям, рассказала пластический хирург Юлия Оконская в беседе с изданием «Страсти».

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Специалист считает, что Собчак в данный момент не делала какие-либо пластические операции. Нос и челюсть звезды, к которым приковано много внимания, остались нетронутыми. При этом Ксения Анатольевна ретуширует фотографии, а ее визажист грамотно скульптурирует ее лицо.

Оконская отметила, что журналистка все же посещает косметологов, чтобы поддержать молодость и здоровье кожи. Эксперт подчеркивает, что обычно это делается с помощью филлеров, которые способны подтянуть овал лица.

Хирург обратила внимание и на прикус звезды. Так, Собчак явно посетила стоматолога-ортодонта, поставив брекеты или элайнеры. Это заметно по ее снимкам до 30 лет: там заметен неправильный прикус. Сейчас же благодаря манипуляциям с улыбкой, внешность Ксении стала более гармоничной.

У Собчак присутствует и зубочелюстная аномалия — прогения. Это когда нижняя челюсть выглядит тяжелой и объемной. Тут специалист посоветовала бы сделать ортогнатическую операцию — это гармонизировало бы лицо селебрити. Из-за этой патологии знаменитость порой подвергается хейту. Но сама блогер часто шутит над этой особенностью и даже сделала ее своей фишкой. Если она прибегнет к изменениям, индивидуальность ее образа может потеряться.

Посоветовала Юлия и некоторые операции для Ксении Анатольевны, которые скоро могут ей понабодиться. Например, опущенный кончик носа можно поднять ринопластикой, заодно сделав нос более узким. Верхняя блефаропластика по мнению эксперта также не помешает: тяжесть взгляда, отекшие веки и опускающиеся кончики бровей — это можно исправить с помощью операции. Для лучшего эффекта ее можно сочетать с височным лифтингом.