Дышим в унисон: пять парфюмерных дуэтов весны

С чего начинается взаимное притяжение? С прогулки по ночному Парижу или по солнечным холмам Умбрии. С восхищения изяществом танцовщицы или мужеством покорителя космоса. И просто с ощущения полета. В этой подборке мы собрали пять парных парфюмерных историй, которые способны связать своих обладателей узами взаимной симпатии. Или просто добавить вашей романтической истории огня.

Сумерки Парижа

Слава одной из романтических столиц планеты по праву принадлежит Парижу. И именно в этот город нас приглашает отправиться дуэт ароматов французского модного дома Сarven. Новинка носит название C’est Paris! La Nuit, и с первым вдохом вы погружаетесь в таинственную и полную соблазна атмосферу французской столицы, по укромным улочкам которой вы гуляете в сумерках, обнявшись.

В сердце женской версии пленительное трио жасмина, гардении и туберозы, согретое объятиями сандала, пачули и ванили. Мужской взгляд на эту романтическую историю полон галантности, дерзости и брутального обаяния. Умиротворяющая лаванда и медовый нероли усыпляют бдительность избранницы, дымный ладан будоражит воображение, белый мускус волнует кровь, а бархатистые древесно-мускусные оттенки кашмерана и сливочного сандала проникают в самое сердце.

Ветер Умбрии

Основоположник стиля gentle luxury, итальянский бренд Brunello Cucinelli, основателя которого метко окрестили королем кашемира, выпустил дебютный дуэт парфюмерных композиций. Автором мужского аромата выступил парфюмер Оливье Кресп, сумевший передать в его стилистике и эстетические коды бренда и любовь Брунелло к залитым солнцем холмам родной Умбрии. Невозмутимость, достоинство и элегантность в любой ситуации – такую жизненную философию транслируют нам бренд и его основатель. Кипарис, можжевельник и цитрусовые прекрасно справляются с поставленной задачей.

Женский аромат создала Дафна Бюже, вдохновляясь уютным шармом кашемировых свитеров и утонченной женственностью их потенциальных обладательниц. Переливы двух проверенных столетиями афродизиаков, амбры и мускуса, сливаются в завораживающую мелодию, вслед за которой вы, как змея за факиром с флейтой, готовый идти хоть на край света. В пути вас поддержит искрящийся оптимизм бергамота и мандарина.

Богема

У испанского бренда нишевой парфюмерии Genyum, эксклюзива сети Рив Гош, концепция неординарная: свои ароматы марка посвящает различным профессиям, чаще всего творческим, искусно конструируя из парфюмерных нот собирательный образ художника, актера, скульптора, танцовщицы. Если собрать коллекцию, то получится полное погружение в мир богемы. А еще можно попробовать составить из ароматов свою идеальную пару, примерив на себя амплуа творцов и сыграв в историю их романтических чувств. Как вам, скажем, союз художника и балерины?

Аромат Ballerina – это путешествие в мир головокружительных фуэте и батманов, первой позиции и букета роз у поклонника в первом ряду. Сольная партия в этой истории, как вы догадались, у розы, но из какого балета эти краски? Соло болгарской розы поддерживают сочные аккорды черной смородины, чувственная амбра и сладостный обольстительный ирис, и это значит, что перед нами история из мира чувственных натур, экспрессивных, дерзких, бесстрашных и полнокровных. Это не хрупкая Жизель, нежная Сильфида или томная Фея Сирени. Героиня парфюмерной композиции – скорее, пылкая “Кармен” Жоржа Бизе или танцовщица из искрящихся, энергичных, джазовых “Рубинов” Джорджа Баланчина. Ну, а композиция Painter (“Художник”) возрождает в памяти запах новой книги с глянцевыми иллюстрациями, только что вышедшей из печати, когда типографская краска только-только высохла. А еще это ароматы холста и масляных красок, которые витают вокруг мольберта мастера в его студии. Живопись во флаконе нам дарит трио черного перца, ламинарии и можжевельника.

Играть с вызовом

Две ольфакторных вариации на тему полета нам предлагает этой весной новый российский парфюмерный бренд Avec Défi, композиции которого вдохновлены знаковыми достижениями России, от покорения космоса до классической музыки. Свои названием марка обязана композитору Александру Скрябину: для обозначения темпа музыки своего авангардного произведения «Прометей» он использовал выражение Avec Défi, что в переводе на русский язык означает «играть с вызовом».

Женский аромат Leti родился из восхищения наследием русского балета, совершенством и изяществом виртуозных танцовщиц, вошедших в его историю. Эта парфюмерная композиция окрыляет и нежно обучает искусству падать вверх. Томный персик, пылкая и страстная магнолия, пленительный аромат спелой груши, а под занавес согревающий и обволакивающий шлейф османтуса. Сопротивляться магнетизму завораживающего действа будет нелегко. Вспоминается Саломея и ее гипнотический танец семи вуалей.

Если верить свидетельствам космонавтов, на орбите пахнет малиной и абсентом. А если добавить к этим нотам сочетание спелого инжира и чувственной амбры — можно ощутить эйфорию и почувствовать, что такое невесомость, обещают нам создатели мужского аромата 108, посвященного полету в космос Юрия Гагарина. Согласитесь, когда вас объединяет ощущение полета, вы становитесь идеальной парой, хотя бы на время парения. Leti и 108 — гармоничный союз тех, кто любит полеты во сне и наяву.

Утро после

“Утро после” — момент очень ответственный: в глубине души мы уже знаем ответ, хотим ли продолжения зародившейся накануне романтической истории. Именно этому моменту пробуждения, осознания и прочей алхимии чувств и посвящен дуэт ароматов Loewe 001 for Her и Loewe 001 for Him, созданых совместно парфюмером Эмилио Валеросом и креативным директором Loewe Джонатаном Андерсоном.

Идею слияния двух “я” в одну счастливую пару авторы трактуют любопытно: несмотря на то, что в названиях ароматов обозначена гендерная принадлежность, это всего лишь трюк. Композициями можно с легкостью и удовольствием меняться, как и разнообразными ролями в паре. Женская история соткана из нот жасмина, янтаря и розового перца, а в мужской правят бал ветивер, кардамон и фиалка.