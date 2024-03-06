Стилист Александр Рогов призвал носить перчатки-заявление

Российский стилист Александр Рогов назвал главный тренд среди аксессуаров в 2024 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Эксперт рекомендовал обратить внимание на броские перчатки ярких, весенних оттенков.

«Самый очевидный тренд следующего сезона, для меня лично, — это statement gloves, перчатки-заявление», — написал Рогов.

В качестве примеров стилизации он привел фото с показов Miu Miu, Louis Vuitton и Balenciaga.

На днях Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны. Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером.