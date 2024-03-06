Актриса Эмма Стоун пришла на показ в корсете с пышными плечами

Американская актриса Эмма Стоун стала гостьей показа французского бренда Louis Vuitton. Об этом сообщает Harper.

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Актриса Эмма Стоун пришла на показ в Париже в в корсете с пышными плечами и белых брюках. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и сумка-сундучок на цепочке. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий вечерний макияж.

Недавно актриса выставила на продажу свой загородный дом и запросила за него $4,29 миллиона. Сразу несколько покупателей отозвались на это предложение. В итоге сумма сделки составила $4,42 миллиона, что значительно больше первоначальной. Новому владельцу достались отремонтированная кухня, кирпичный внутренний дворик с местом для отдыха, гостиная с панорамными окнами и камином, ванная комната с белой плиткой, эвкалипты и юкки на территории и многое другое.