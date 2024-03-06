Актриса Кейт Бланшетт повторно вышла на публику в атласной блузе

Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт стала гостьей показа французского бренда Louis Vuitton. Об этом сообщает W Magazine.

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54-летняя австралийская актриса появилась на публике в синей атласной блузе и кожаных брюках. В блузе Кейт Бланшетт уже выходила на публику во время вечеринки по случаю церемонии вручения премии «Оскар» год назад. Тогда она дополнила ее атласной черной юбкой.

В 2023 году Кейт Бланшетт в третий раз вышла в свет в одном и том же платье. Актриса появилась на красной дорожке церемонии в черном платье от Giorgio Armani Privé, в котором она уже дважды появлялась на публике — на «Золотом глобусе» 2014 года и на Каннском кинофестивале 2018 года. Стоит отметить, что актриса «поработала» над своим архивным нарядом: изначально платье было полностью сшито из кружева, а в новой версии кружевом был декорирован корсетный верх, облегающая юбка и рукава платья.