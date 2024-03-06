Актриса Софи Тернер пришла на показ в брюках с подтяжками

Звезда «Игры престолов», актриса Софи Тернер стала гостьей показа французского бренда Louis Vuitton. Об этом сообщает Harper.

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28-летняя Софи Тернер пришла на показ в брюках с высокой талией и подтяжками, блузе со спущенными рукавами и глубоким декольте. Ей также сделали укладку с мягкими локонами и вечерний макияж.

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.

Сейчас Софи Тернер встречается с аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. В ноябре их засняли за поцелуем в Париже. В начале января Джо Джонаса заметили в компании модели Сторми Хенли в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас.