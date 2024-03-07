Пять стильных сочетаний шарфа с одеждой на весну

Шарф — один из самых универсальных, практичных и модных аксессуаров для холодной погоды. Добавив его в образ, можно полностью преобразить практически любой наряд. Как сделать свой лук интересным и сбалансированным благодаря шарфу, «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера и модельера Наза Маера.

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По его мнению, самое лучшее в шарфах — это их универсальность.

«Они представлены в бесконечном множестве различных стилей, цветов, узоров и материалов, поэтому практически невозможно найти наряд, который нельзя было бы украсить каким-либо шарфом», — отметил Маер.

Дизайнер рассказал о главных правилах, как ввести этот аксессуар в свой гардероб.

Не ограничивайтесь одним сезоном

Первая ассоциация с шарфами, как правило, холодная погода. Хотя они изначально действительно были созданы для утепления, сейчас их носят не столько из практических соображений, сколько из эстетических, считает эксперт.

«Толстые вязаные шарфы — отличное дополнение к осенним и зимним нарядам, потому что они выполняют множество функций, делая ваш аутфит более комфортным и стильным одновременно. Модели из более тонких материалов можно сочетать практически с любым нарядом из весеннего и летнего гардероба. Главное при ношении шарфа в теплую погоду — убедиться, что он не слишком громоздкий и сочетается с легкостью и воздушностью остального наряда», — подчеркнул Маер.

Он порекомендовал выбирать шарфы в теплое время года из очень тонких, полупрозрачных тканей, которые выглядят нежно и женственно.

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«Сделайте свой образ ярким с помощью красочного рисунка, например цветочного орнамента или смелой полоски. Если вы отдадите предпочтение однотонной модели, воздержитесь от темных цветов и остановитесь на пастельных или светлых нейтральных оттенках», — посоветовал модельер.

Грамотно сочетайте с верхней одеждой

По его словам, шарфы сочетаются не только с плотными зимними пальто, но и практически с любым стилем верхней одежды, если только правильно оформить образ:

«К примеру, тонкий разноцветный шарф-хомут отлично дополнит джинсовую куртку оверсайз и леггинсы, таким образом добавляя женственности в повседневный образ. В паре с кардиганом и джинсами с потертостями свободно повязанный шарф из толстой ткани создаст привлекательный уютный наряд с интригующим сочетанием текстур»

Оживите классический образ

Один из самых классических осенне-зимних образов с шарфом — это свитер, сапоги, шарф и леггинсы или джинсы. Этот образ так популярен, потому что он теплый, простой и стильный, а это все, что нужно для холодной погоды. Однако многие женщины избегают таких сочетаний именно в связи с их популярностью и базовостью, заметил дизайнер. К счастью, можно оживить этот классический образ и превратить его из базового в интригующий, достаточно пары штрихов:

«Вместо нейтральных скинни наденьте светлые джинсы с эффектом дистресс. Откажитесь от традиционных сапог до колена и выберите смелые ботфорты до бедра. Если вы хотите надеть леггинсы, то выбирайте пару с сеткой или вырезами»

Профессиональный стиль

При правильном подходе шарфы могут стать неотъемлемой частью деловых образов, заверил модельер:

«Повяжите тонкий модный шарф на шею и наденьте его в паре с обрезанным блейзером для аккуратного и собранного лука. В более холодные дни подойдет длинный блейзер или пальто со свободно намотанным толстым шарфом, чтобы ваш образ был сбалансированным. Учтите, что в деловом образе шарфы должны быть нейтральными. Идеальный вариант — простой черный или нюдовый»

Если без узора шарфы кажутся вам слишком скучными, остановитесь на чем-то базовом или традиционном, например клетке или полоске, порекомендовал Маер.

В виде накидки-кейпа под пояс

Широкий шарф-накидку можно завязывать разными способами, а не просто носить как шаль. К примеру, надеть его в качестве кейпа и подпоясать, предложил дизайнер.