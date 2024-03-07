Ученые обнаружили канцероген в Clearasil и других средствах от прыщей
В результате исследования независимой американской лаборатории Valisure был обнаружен высокий уровень канцерогенного химического бензола в некоторых средствах от прыщей.
Независимая американская лаборатория Valisure обнаружила высокий уровень канцерогенного химического бензола в некоторых средствах от прыщей, в том числе в продуктах известных брендов: Clinique, Up & Up и Clearasil, сообщает Bloomberg.
Valisure обратилась с петицией в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США и потребовала отозвать товары, а также провести расследования.
Результаты исследования компании вызвали реакцию на рынке: акций Estee Lauder упали на 2%.
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Также бензол обнаружили в средствах от прыщей Proactiv, PanOxyl, Walgreens и Walmart Equate Beauty.
Valisure предупредила о потенциально опасных уровнях бензола, образующийся в рецептурных и безрецептурных средствах для лечения прыщей на основе перекиси бензоила.
В ответ на обвинения, Reckitt подчеркнул, что продукты Clearasil безопасны при соблюдении рекомендаций по использованию и хранению. Однако специалисты Valisure настаивает, что нужно пересмотреть отраслевые стандарты и защиту потребителей от потенциально опасных веществ.