Ученые обнаружили канцероген в Clearasil и других средствах от прыщей

В результате исследования независимой американской лаборатории Valisure был обнаружен высокий уровень канцерогенного химического бензола в некоторых средствах от прыщей.

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Независимая американская лаборатория Valisure обнаружила высокий уровень канцерогенного химического бензола в некоторых средствах от прыщей, в том числе в продуктах известных брендов: Clinique, Up & Up и Clearasil, сообщает Bloomberg.

Valisure обратилась с петицией в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США и потребовала отозвать товары, а также провести расследования.

Результаты исследования компании вызвали реакцию на рынке: акций Estee Lauder упали на 2%.

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Также бензол обнаружили в средствах от прыщей Proactiv, PanOxyl, Walgreens и Walmart Equate Beauty.

Valisure предупредила о потенциально опасных уровнях бензола, образующийся в рецептурных и безрецептурных средствах для лечения прыщей на основе перекиси бензоила.

В ответ на обвинения, Reckitt подчеркнул, что продукты Clearasil безопасны при соблюдении рекомендаций по использованию и хранению. Однако специалисты Valisure настаивает, что нужно пересмотреть отраслевые стандарты и защиту потребителей от потенциально опасных веществ.