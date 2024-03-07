Дуа Липа вышла на сцену в кожаном бюстгальтере и мини-шортах

Британская певица Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя исполнительница вышла на сцену перед зрителями в черном кожаном наряде. Так, она надела бюстгальтер с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорты со шнуровкой и приталенную куртку.

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Кроме того, знаменитость примерила сапоги ниже колена и множество серебристых колец, серег и цепочек. В то же время артистка накрасила ногти вишневым лаком и подчеркнула глаза длинными черными стрелками.