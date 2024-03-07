Что должно быть в гардеробе у каждой модницы? Главные тренды в одежде этой весной
Весна — пора обновления, причём не только душевного, но и внешнего. С наступлением первого тепла хочется выглядеть особенно яркими, стильными и привлекательными. Как подобрать идеальный гардероб на весенний сезон, «Секрету фирмы» рассказала дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская.
аталья Шумиловская дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен
Модные тренды весны 2024 года
Брючный костюм
Было время, когда брючный костюм воспринимали как неотъемлемый атрибут мужского образа. Затем его ассоциировали с формированием делового лука. В современном мире брючный костюм давно стал синонимом стиля, элегантности и привлекательности, поэтому он есть в гардеробе каждой женщины и девушки.
Брючный костюм идеален для создания как делового аутфита, так и повседневного и даже соблазнительного образа. Всё зависит от сочетания остальных элементов и, конечно, цветовой гаммы.
Сегодня однозначные хиты — бордовые и зелёные оттенки, которые мгновенно делают лук дорогим и роскошным. Также трендом на все времена остаётся классика: чёрный, серый и, конечно, принт «полоска».
Рубашка с принтом
Весенний лук не обойдётся и без рубашки слегка свободного кроя, которую так удобно и комфортно заправлять в брюки и джинсы.
Обращайте внимание на принт с учётом царящих трендов: в моду вернулась чёрно-белая «зебра», которую так легко и просто сочетать с ярким низом, например, малиновыми или огненно-красными оттенками.
Попробуйте примерить на себя брюки таких цветов, и вы увидите, каким эффектным и привлекательным получился лук. Кстати, рубашка с таким принтом прекрасно сочетается и с однотонным костюмом-двойкой.
Шифоновая блузка
Шифон делает образ женственным и невероятно романтичным, поэтому весной без него просто невозможно обойтись. В арсенале каждой модницы обязательно должна присутствовать блузка с шифоновыми рукавами.
Такую блузку можно смело дополнять брюками, джинсами и, конечно, юбками миди, чтобы свободно носить заправленной внутрь. Не знаете, какой оттенок выбрать? Вот беспроигрышные варианты: чёрный, бежевый или же сочетание обоих указанных оттенков, что выглядит очень достойно и красиво.
Юбка с бахромой
Весной всегда хочется внести в свой лук нотку соблазнения и игривости, и в этом поможет юбка с бахромой, идущей по разрезу.
В моде изделия с эффектом запаха, поэтому обязательно запаситесь таким трендом. Ваша идеальная помощница — юбка миди с разрезом спереди и бахромой.
Чтобы юбка выглядела богаче, отдавайте предпочтение изделиям «с изюминкой», например, моделям, выполненным из шелка. Что касается подходящей цветовой гаммы, то можно выбрать беспроигрышный чёрный.
Платье-рубашка
Это один из самых горячих трендов весеннего сезона-2024. Главное преимущество такой вещи — она украсит любую фигуру без исключения, а ещё идеально впишется как в деловой, так и повседневный, и даже праздничный лук. Всё зависит от правильно подобранных аксессуаров и деталей. Платье-рубашку можно носить как самостоятельную единицу, когда тепло, так и в дуэте с пальто, тренчами.
Для особенных случаев подберите модель из шёлка, для офиса — более строгие вариации. Если же вы хотите блистать и покорять всех окружающих — наденьте однотонное ярко-малиновое платье.
Топ с запа́хом
Топ с запа́хом универсален, демократичен, но в то же время создаёт достойный и броский образ. Всё зависит от материала, из которого он выполнен.
Хотите добавить своему луку роскоши? Тогда выбирайте топ из атласа, с которым можно отправляться на вечеринку, подобрав к нему трендовую юбку с разрезом. Планируете вписать данную модель в офисное пространство? Дополните его чёрными брюками на высокой посадке с легким клёшем, добавьте пиджак.
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