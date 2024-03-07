Что должно быть в гардеробе у каждой модницы? Главные тренды в одежде этой весной

Весна — пора обновления, причём не только душевного, но и внешнего. С наступлением первого тепла хочется выглядеть особенно яркими, стильными и привлекательными. Как подобрать идеальный гардероб на весенний сезон, «Секрету фирмы» рассказала дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская.

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Модные тренды весны 2024 года

Брючный костюм

Было время, когда брючный костюм воспринимали как неотъемлемый атрибут мужского образа. Затем его ассоциировали с формированием делового лука. В современном мире брючный костюм давно стал синонимом стиля, элегантности и привлекательности, поэтому он есть в гардеробе каждой женщины и девушки.

Брючный костюм идеален для создания как делового аутфита, так и повседневного и даже соблазнительного образа. Всё зависит от сочетания остальных элементов и, конечно, цветовой гаммы.

Сегодня однозначные хиты — бордовые и зелёные оттенки, которые мгновенно делают лук дорогим и роскошным. Также трендом на все времена остаётся классика: чёрный, серый и, конечно, принт «полоска».

Рубашка с принтом

Весенний лук не обойдётся и без рубашки слегка свободного кроя, которую так удобно и комфортно заправлять в брюки и джинсы.

Обращайте внимание на принт с учётом царящих трендов: в моду вернулась чёрно-белая «зебра», которую так легко и просто сочетать с ярким низом, например, малиновыми или огненно-красными оттенками.

Попробуйте примерить на себя брюки таких цветов, и вы увидите, каким эффектным и привлекательным получился лук. Кстати, рубашка с таким принтом прекрасно сочетается и с однотонным костюмом-двойкой.

Шифоновая блузка

Шифон делает образ женственным и невероятно романтичным, поэтому весной без него просто невозможно обойтись. В арсенале каждой модницы обязательно должна присутствовать блузка с шифоновыми рукавами.

Такую блузку можно смело дополнять брюками, джинсами и, конечно, юбками миди, чтобы свободно носить заправленной внутрь. Не знаете, какой оттенок выбрать? Вот беспроигрышные варианты: чёрный, бежевый или же сочетание обоих указанных оттенков, что выглядит очень достойно и красиво.

Юбка с бахромой

Весной всегда хочется внести в свой лук нотку соблазнения и игривости, и в этом поможет юбка с бахромой, идущей по разрезу.

В моде изделия с эффектом запаха, поэтому обязательно запаситесь таким трендом. Ваша идеальная помощница — юбка миди с разрезом спереди и бахромой.

Чтобы юбка выглядела богаче, отдавайте предпочтение изделиям «с изюминкой», например, моделям, выполненным из шелка. Что касается подходящей цветовой гаммы, то можно выбрать беспроигрышный чёрный.

Платье-рубашка

Это один из самых горячих трендов весеннего сезона-2024. Главное преимущество такой вещи — она украсит любую фигуру без исключения, а ещё идеально впишется как в деловой, так и повседневный, и даже праздничный лук. Всё зависит от правильно подобранных аксессуаров и деталей. Платье-рубашку можно носить как самостоятельную единицу, когда тепло, так и в дуэте с пальто, тренчами.

Для особенных случаев подберите модель из шёлка, для офиса — более строгие вариации. Если же вы хотите блистать и покорять всех окружающих — наденьте однотонное ярко-малиновое платье.

Топ с запа́хом

Топ с запа́хом универсален, демократичен, но в то же время создаёт достойный и броский образ. Всё зависит от материала, из которого он выполнен.

Хотите добавить своему луку роскоши? Тогда выбирайте топ из атласа, с которым можно отправляться на вечеринку, подобрав к нему трендовую юбку с разрезом. Планируете вписать данную модель в офисное пространство? Дополните его чёрными брюками на высокой посадке с легким клёшем, добавьте пиджак.

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