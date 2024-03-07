100-летняя британка назвала доступный каждому секрет долгой жизни

100-летняя жительница Великобритании назвала секреты долгой жизни, доступные каждому человеку. Об этом сообщает Warwickshire World.

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Тереза Уорд родилась девятого февраля 1924 года. Большую часть жизни британка провела дома, воспитывая троих сыновей, однако некоторое время подрабатывала бухгалтером. У долгожительницы несколько увлечений, среди которых — вязание и садоводство. Однако самым любимым занятием Уорд всегда были танцы. Она разделяла свое увлечение с мужем, с которым прожила 54 года, пока не овдовела. Именно любовь к танцам женщина считает своим секретом долголетия. Она также отметила, что всегда была благодарна людям и миру.

Уорд отметила 100-летие в доме престарелых в деревне Блэкдаун, графство Уорикшир, где живет в настоящее время. Работники учреждения устроили для именинницы и ее семьи настоящую вечеринку, на которой были просмотр фильмов в кинотеатре, вкусный обед и праздничный торт, приготовленный шеф-поваром.

«У меня был потрясающий день. Я чувствовала себя очень счастливой, отмечая день рождения со своей семьей, но я до сих пор не могу поверить, что мне уже 100 лет!» — признается она.

Ранее самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.