Вредно ли для кожи тренироваться с макияжем

Специалисты из США и Кореи узнали, что происходит с кожей людей, когда они занимаются спортом с макияжем.

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Для участия в новом исследовании учёные пригласили 43 человек. Все они были студентами вуза. При этом 23 человека были женского пола и ещё 20 - мужского, средний возраст добровольцев составлял 26 лет.

Сначала всем участникам очистили кожу мицеллярной водой, измерили влажность, эластичность, жирность кожи. Далее на одну половину лица (области лба, носа, щёк, скул, висков, нижней части подбородка) им нанесли тональный крем, а другую оставили чистой.

© Patrick Campbell/CU Boulder

Спустя 20 минут тренировки на беговой дорожке учёные вновь повторили все замеры. Оказалось, что после занятий спортом кожа людей стала более влажной и эластичной, но на областях с тональным кремом это было заметно сильнее. Связано это было с тем, что макияж препятствует испарению влаги.

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Помимо этого, физические упражнения привели к расширению пор на лице. Сильнее эффект был на участках с тональным кремом. Это значит, что макияж может блокировать поры.

После занятий спортом кожа стала более жирной на чистых участках, а на участках с тональным кремом - наоборот, более сухой.

Авторы исследования пришли к выводу, что тональный крем на лице при аэробных физических нагрузках может ухудшить состояние кожи лица, в особенности если она склонна к сухости.

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