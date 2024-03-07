В Японии местный McDonald's выпустил духи с ароматом жареной картошки.

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Японское подразделение ресторанов быстрого питания McDonald's анонсировало новую продукцию – ароматические духи с запахом жареной картошки.

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Косметика будет доступна в трех вариантах: классическом, с добавлением приправы из умэбоси, водорослей и соли, а также с ароматом чеснока, черного перца и майонеза.