Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой в бикини

В начале нулевых сериал «Клон» приковывал к экрану тысячи семей в полном составе. Поклонники проекта с замиранием сердца следили за развитием отношений Лукаса и Жади, а актёры, исполнившие их роли, навсегда стали звёздами мирового масштаба. Сейчас Джованне Антонелли, которая примерила на себя образ восточной красавицы Жади, 47 лет.

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В кино и сериалах актриса практически не снимается, однако от этого количество её поклонников не уменьшается. Тысячи из них внимательно наблюдают за жизнью Антонелли через социальные сети. У себя в блоге звезда регулярно делится подробностями того, чем занимается сейчас. Недавно актриса отправилась на отдых.

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На радость поклонников Джованна наравне с живописными пейзажами публикует свои фотографии в купальнике. Стоит отметить, что актриса смогла сохранить идеальную фигуру. Она рассказывала, что её жизнь тесно связана со спортом. По словам Антонелли, она несколько раз в неделю занимается с тренером, а также дополнительно делает ежедневный комплекс упражнений самостоятельно и занимается танцами.