Владислав Лисовец назвал три главных атрибута стильного человека

В интервью Business FM эксперт моды и дизайнер Владислав Лисовец рассказал, как правильно поддерживать женщину во время шопинга, чем различаются российские и французские тренды и в чем ошибка женщин, которые боятся строгих и лаконичных предметов одежды из мужского гардероба.

Владислав Лисовец, эксперт моды, дизайнер, телеведущий, очень знакомый аудитории разных телеканалов и нашей радиостанции. Накануне 8 Марта и перед многими мужчинами стоит очень сложная задача, она стала еще сложнее в последнее время: как одеть свою женщину.

Владислав Лисовец: Вопрос ставится не очень правильно, потому что все-таки любой человек должен одеваться так, как ему нравится. Поэтому мужчина должен заниматься собой, женщина должна заниматься собой. Ведь в тот день, когда вы встретились и стали жить вместе, вы были абсолютно разными людьми, вы друг другу понравились. Это то, что нужно держать до последнего, а не становиться друг на друга похожими. Так происходит чаще всего, теряется интерес. И женщина, и мужчина должны придерживаться своего вкуса, поэтому вы должны меня спросить: Владислав, как своей женщине сделать приятно?

Ей приятно, когда с ней идут, когда ей подсказывают, когда с ней следуют, и это ситуация, в которую мы, мужчины, попадаем раз несколько в году.

Владислав Лисовец: Абсолютно.

Сейчас ландшафт изменился. Куда бы вы пошли? Вначале посмотреть новые российские бренды или сразу искать то, что осталось от западных?

Владислав Лисовец: Женщина всегда очень хорошо знает себя. Она знает, что ей нужно, чего хочет. Конечно, я понимаю, что многие мужчины скажут: нет, моя вечно путается. Все равно она понимает, чего хочет. Она хочет быть красивой. Поэтому в этом случае доверьтесь ей, она должна изучить рынок. В этом случае, когда вы в паре отправляетесь в магазин, мужчина — партнер, который будет делать ей комплименты.

И подарок.

Владислав Лисовец: И подарок. И заплатит. А женщине отдайте право выбора, она решит, куда вы идете. Конечно, хорошо бы, чтобы это был все-таки более демократичный торговый центр, может быть, даже с российскими брендами. Я думаю, что она всегда учитывает и интересы семейного бюджета, и ваш заработок. Поэтому вы отправляетесь вместе, она решает куда. Вы говорите ей в добром тоне: дорогая, ты решаешь куда, мы идем, и я тебе подскажу, что мне нравится, что мне не нравится, я отвечу на все твои вопросы. Поверьте, мужчины, услышьте меня, для женщины это очень важно. Для мужчины важно, чтобы женщина была другом. Женщине тоже нужна подруга, поэтому иногда превращайтесь в эту подругу, которой интересно, когда его женщина наряжается. Вы отправляетесь в магазин и честно говорите, что вам нравится, что нет, но не в грубой форме. А говорите: нет, мне кажется, это платье тебе не идет, а в этом ты выглядишь очень сексуально.

И все-таки куда?

Владислав Лисовец: В большой торговый центр. В нем вы прогуливайтесь, не делайте из шопинга утомительную работу. Изначально выходя из дома на любой шопинг, отнеситесь к этому как к прогулке. Вы медленно ходите, смотрите на витрины, заходите в магазины. Не стесняйтесь зайти, полистать и выйти, если это не ваше. А прежде, чем отправиться, если это важно, нужно услышать про тренды. Я постараюсь их определить, чтобы мужчина понимал и мог подсказать своей женщине: дорогая, я слушал Лисовца, он сказал, что в моде кожаные вещи, то есть кожаный пиджак, кожаная куртка, кожаная юбка, комбинезон, брюки и так далее. Все из кожи. Все, что я говорю, — это правда. Когда мужчина еще и подкован, он как бы зарабатывает, он брутальный и при этом знает фишечки, и это женщину заводит с пол-оборота. Поэтому вы отправляетесь с ней и периодически говорите: да, да, да, правда, это платье сейчас можно, я знаю. Я слышал от экспертов, что гипюровая полупрозрачная ткань или блузка с бантом — это сейчас тренд, и вы для нее станете еще и авторитетом. Это вообще прикольно, подарок будет прекрасный. Вы за него заплатили, вы вместе его выбрали, вы подсказали ей как эксперт, как друг, что сейчас в моде. Заходите во все магазины, ищите то, чего нет у вашей женщины в гардеробе.

Если я не люблю банты, что еще?

Владислав Лисовец: Джинса, кожа. Кожа глянцевая, лаковая кожа, элегантная обувь. Мы уходим полностью от спортивной обуви и у мужчин, и у женщин. Мы забыли про кроссовки, про кеды, про удобство — все уходит. Каблук, острый нос, ботильоны. У мужчин туфли, ботинки, у женщин — ботинки. То есть мы ищем элегантную обувь, которой давно ни у кого не было.

Но она же все равно не такая, как была на прежнем витке. В ней должно быть что-то... Это не хорошо забытое старое, это что-то новое?

Владислав Лисовец: Если красивые ботильоны с джинсовой юбкой и с белой рубашкой, это элегантность и простота. То есть джинса — это всегда уровень, скажем, не лакшери, потому что джинса всегда выглядит просто, но в сочетании с белой или голубой рубашкой, с галстуком, галстук — абсолютный тренд сейчас. В женском и мужском гардеробе возвращается галстук. Он не очень широкий, он не тяжелый, он не давит — это не удавка, но это галстук...

Галстук-шнурок.

Владислав Лисовец: Не совсем шнурок, средняя ширина галстука. Во-первых, на мой взгляд, женщина выглядит еще более сексуально, потому что, когда в женском гардеробе появляются мужские аксессуары, на плечи женщины накинут мужской пиджак, — это всегда выглядит секси. Белая мужская рубашка на женщине выглядит секси, галстук. Если есть помада, укладка, нежный аромат, то это всегда выглядит красиво. Вы ищете тренды — кожаную укороченную куртку, чуть широкую, которую она будет носить с очень красивой бархатной юбкой. То есть мы сочетаем ткани. Мы не боимся брать классику и добавлять в это рок-энд-ролл или джинсовую куртку. В общем, выходя из дома, спросите себя: что я ищу? Это очень важно. Я ищу, я бы купила себе или купил бы ей платье, хочу, чтобы она была в платье, может быть, куртка и обувь. У вас уже есть три точки, в которые вы хотите прийти, при этом вдруг вы увидите красивый свитер в энимал-принт, леопард или зебра, укороченный, ни в коем случае уже не длинный. У нас более короткое тело и более длинные ноги. То есть брюки в пол, а свитер укороченный, могут быть длинные рукава. Очень важный момент — мужчина не должен говорить: тебе нужно платье. Если он скажет: дорогая, пойдем в магазин, мне кажется, тебе нужно платье. У нее сразу возникнет вопрос: а что, мои платья все очень плохие? Потому что люди все время сомневаются. Важный момент — не обидеть своего партнера или партнершу, выходя из дома или находясь дома. Вместо «слушай, мне кажется, тебе нужны новые очки» лучше сказать: а давай купим тебе еще одни очки. Вы не сказали ничего плохого об уже имеющейся у нее оправе и можно отправиться в магазин и купить ей еще одну оправу. Почему мы говорим про очки? Сегодня это неотъемлемая часть образа. Если мы берем мировые показы, то вся стилизация и весь акцент, самый сок дают оптика и обувь, и походка, конечно. Поэтому очки сегодня крупные, пластиковые, очки велосипедиста, которые можно носить с классическим пальто.

Слушайте, галстук не шнурок, но близкий к тому, очки велосипедиста — Джон Леннон.

Владислав Лисовец: Да, и очки велосипедиста, и галстук, то есть несовместимые вещи. Мода сегодня очень хулиганская. У мужчины, допустим, это пиджак, рубашка, сверху пальто и туфли, и шляпа — этот образ слишком старомодный, он слишком выверенный и классический. Если вы добавляете к этому футболку, если пиджак чуть великоват, если брюки широкие и в пол и лежат на обуви, вы тут же делаете свой образ более актуальным, более раскрепощенным. То есть вы не собирались, вы не крахмалились, вы более свободны. И в женской, и в мужской моде нужно сочетание разных тканей и разных фактур, когда блузка с жабо и с бантом, и с кожаной юбкой. При этом колготки цветные, и еще отдельно другого цветы ботильоны — бордовые, допустим, очень модный цвет следующие два года. Очень взрослый, его боятся молодые девушки, но он выглядит очень элегантно.

Откуда эта мода приходит? На что люди смотрят?

Владислав Лисовец: Мне кажется, в первую очередь есть усталость, потому что человек так устроен, что ходить в одном и том же очень сложно.

Российские и французские тренды одинаковые?

Владислав Лисовец: Нет, Россия очень специфическая страна, мы не настолько смелые, мы постоянно доводим все до лоска. Знаете, когда вылизано: и волосы, и аромат, и пальто, и обувь. Мы все время супер с витрины магазина. Парижский стиль допускает некую небрежность. И именно поэтому он такой вкусный, в любом образе должна быть жизнь. Когда образ вылизан сверху донизу и все идеально, все только что из магазина — это скучный, несексуальный, дорогой образ. То же самое можно сделать, если чуть-чуть оставить волосы невылизанными, чуть-чуть мимо очки, чуть-чуть странно неподходящая сумка — этого достаточно, чтобы появился парижский шик.

В парижской моде те же самые элементы в тренде? Это общее, это мировое?

Владислав Лисовец: Вообще мировое. Мы стали жить во времена интернета...

А дальше уже интерпретация.

Владислав Лисовец: Да, как кто воспринимает. Допустим, все узнали, что в моде блестящее, а оно действительно в моде, и кто-то начинает его носить спокойно, аккуратно и небрежно с обувью на низком, и тогда платье в пайетках и обувь на низком уже не выглядит как лакшери, но наша, конечно же, сразу встанет на каблук, и тогда получается более вечерний вариант. Из этих деталей и состоит стиль и то, как мы берем все из моды. Мы уже с вами проговорили про кожу, про блестящее, очки — это чтобы зафиксировали мужчины.

Про комбинацию джинсы и белой рубашки — это понятное очень.

Владислав Лисовец: Бархат, очень много прозрачных тканей. Прозрачные блузки, водолазки у женщин, когда видна чуть-чуть грудь, — это очень красиво, а сверху жакет.

С чем внизу сочетается прозрачная ткань в таком случае?

Владислав Лисовец: Не заморачивайтесь, сочетается абсолютно со всем.

То есть с джинсой, допустим. С кожей уж точно.

Владислав Лисовец: С джинсой, с классической юбкой, с бархатной юбкой, с юбкой в горох-принт, в полоску. Мы сегодня не идем по правилам. Почему мода стала очень сложной? Потому что раньше были правила: это с этим не сочетать, это с этим не носить, красное с красным не носить. Было много выстроенных классических фундаментальных правил, они сейчас все рухнули. Как мы носили кроссовки с костюмом и кроссовки с платьем, с этих времен стерлось все. Сегодня важна в образе легкость — это улыбка, улыбка спасает любое пальто, любую куртку и даже дырку, если она у вас вдруг образовалась, вы зацепились за что-то. Она не продается.

Дырка?

Владислав Лисовец: Улыбка. Ее нужно в себе воспитывать. На шопинге мы отличаемся еще тем, что очень серьезно ищем одежду. Шопинг — это игра, это легкость, это детство, когда мы наряжаем себя.

Просто за детей платят родители, поэтому в детстве так все легко. А здесь, знаете, ошибка — это дыра в кармане. Та самая дыра, но только в кармане.

Владислав Лисовец: Нет, в детстве нам кажется, что это приносит Дед Мороз, и с этим ощущением надо жить дальше, потому что тогда шопинг становится другим, и тогда вы выглядите по-другому. Выходя из дома, отметили для себя, что вы будете искать, — это очень помогает и заведет вас именно в тот магазин, где вы выберете для своей женщины очки, сумку. Все это есть и у российских дизайнеров. Конечно, выбор сегодня не такой, как раньше.

Российские дизайнеры успевают? Успевают ли те западные бренды, которые остались, это сюда привозить? Или за этим все-таки в Москве в магазинах придется охотиться, чтобы успеть за трендами?

Владислав Лисовец: Кожаная одежда была уже давно. Я два года назад проводил мастер-класс на российских брендах, и энимал-принт, кожаные юбки-мини, кожаные брюки, кожаные платья — все это было у российского бренда, все это есть и по сей день. Естественно, это может быт кожзам. Когда мы говорим кожа, это не всегда натуральная. Это прекрасный кожзам, который я ношу с удовольствием, и в нем, кстати, очень комфортно, мне очень нравится. Но будем честными, шопинг никогда не был легким. Никогда. Ты не можешь отправиться в магазин и сразу найти то, что ты хочешь.

Если берем онлайн, тут проще, вы листаете...

Владислав Лисовец: Вы думаете? А потом оно приезжает и выглядит иначе, а ты уже настроился. Надо все-таки доверять уже проверенным сайтам, магазинам, это раз. Во-вторых, нужно четко знать свой размер. В-третьих, ну се ля ви, фотография — это всегда фотография, так устроен мир.

Это неизбежно, то что, я вижу глазами и особенно на себе.

Владислав Лисовец: Да, а иногда, наоборот, приезжает гораздо лучше, чем стоит, то есть стоимость 3 тысячи рублей, и ты думаешь, сейчас приедет какая-нибудь половая тряпка, но круто выглядит, очень крутой крой, на что я рекомендую обращать внимание. Первым в моде меняется крой, а не цвет, как все привыкли. Сейчас плечи очень широкие, подплечники такие жесткие, плечевая линия на пиджаках у женщин, у мужчин, я смотрел, показы уже вперед на год, везде у самых модных брендов плечи ровные в стиле Yves Saint Laurent 1984 года.

Я вспоминаю, я это застал, когда был маленьким, 1985 год.

Владислав Лисовец: Да, 1984-1985 год, Вячеслав Зайцев, Yves Saint Laurent. Это четкие ровные плечи, жесткие, что делает, мне кажется, лицо девушки еще более трогательным и нежным. Женщины боятся жестких линий, считая, что мужские очки, мужское пальто сделают ее грубой, а наоборот, как раз таки жесткие линии делают лицо мягким. Надо поискать, все это есть, в интернете заказывайте, рискуйте, это всегда интересно — заказать недорогую вещь, она приезжает, вы смиксуйте, добавьте к этому уже имеющуюся хорошую сумку. Обязательно миксуйте вещи между собой, нельзя наряжаться только в люкс. Это моветон, когда вы вся в логотипах. Забудьте про надписи, не пытайтесь никого ничем удивить, ищите интересную форму, интересную вещь. Ищите то, в чем вы будете еще более особенной, чем вы являетесь от природы. Поэтому я за платье в горох, платье в полоску, придать своему образу сегодня какую-то романтичность. Любой мужчина оценит подчеркнутую талию, глубокий вырез, нежный принт, улыбку, это работает безотказно. И теперь, чтобы вы понимали, насколько мода контрастная, платье нежное в горох, длина должна быть по середину икры, очень важный момент, будет более романтично. Купите на размер больше косуху, кожаную куртку, и вот это вместе. Яркая помада, очки-кошечки или большие квадратные в стиле семидесятых, волосы не вылизаны, как у нас любят в России, знаете, каждый день, как будто только что из салона вышла, вылизано, прямо уложено — так ни в коем случае. Легкая небрежность.

Тут с вами многие внутренне не согласятся.

Владислав Лисовец: Я к тому, что, когда ты умеешь наряжаться, вымытые волосы, вылизанные на утюжок, не выглядят не симпатично. Когда вы не умеете наряжаться, носите обычную одежду, обычное хорошее пальто, обычную хорошую юбку — все обычное, и у вас уложенные волосы, это плюс 10 лет. То есть женщины должны понимать, что укладка — это симпатично, но любая укладка взрослит. Я не знаю женщин, кто хотел бы выглядеть старше, только те, кто ищут работу, кому 18 лет, очень умные и ищут работу. Они, как правило, делают все, чтобы выглядеть старше, чтобы их взяли. Все остальные, особенно, те, кто замужем с двумя детьми, все хотят выглядеть помоложе. Поэтому чрезмерный уход придает возраст, это нужно всегда учитывать.

Кожаных брюк много сейчас в Москве, они бросаются в глаза. Они не надоели? Причем вы говорите, сейчас широкие, а бывают и как леггинсы. Их очень много, может быть, уже это все вместе с кроссовками?

Владислав Лисовец: Их-то много, но чтобы кто-то выдал это суперстильно — нет, вот в чем проблема. Все кожаными леггинсами пытаются показать, что у них хорошая фигура, а не хороший вкус. Это разные вещи, одно дело наряжаться и все время показывать всем, что ты еще хорошо сохранилась или что ты уже хорошо сохранилась. А есть вариант, когда ты наряжаешься для того, чтобы выглядеть интересно, и тогда, поверьте мне, никто никогда не будет оценивать твою фигуру. Вот разница.

Как это сделать? Мы же сейчас сказали, мы даже замкнулись, эти широкие кожаные брюки кругом уже.

Владислав Лисовец: А это ботильоны, пиджак с жесткими плечами, модные очки, огромная сумка-мешок, может быть, даже плетеная, знаете, есть соломенная, чтобы образ сделать чуть более хулиганским. Косынка на волосах в русском стиле, сейчас это абсолютный тренд — повязывать голову, как носили наши бабушки в пятидесятых, то есть косынка с цветами, в клетку или в полоску, повязанная в русском стиле. И когда у вас жесткий пиджак с жесткими плечами, при этом косынка, кожаные леггинсы и широкие ботильоны, у вас образ не стриптизерши. Вот как вы наряжаетесь и смотрите на себя в зеркало. Как только вы видите, что это начинает походить на девушку, которая танцует в ночном клубе, надо остановиться. Как только вы видите в себе стильную, ухоженную, свободную, то в этом можно идти, это называется стильный образ. О чем вы говорите, это есть, но это все сделано для того, чтобы подчеркнуть, что красивые ягодицы, что четкая талия, что ноги хорошей формы, но мы за этим не видим стиля, мы видим правда хорошую фигуру.

Как быть тогда женщинам с хорошими фигурами, чтобы при этом не считаться девушками с танцпола?

Владислав Лисовец: Когда у тебя хорошая фигура, хорошие ноги, и ты в мини, что сейчас абсолютный тренд, вообще очень много голого тела — 2000-е, то все остальное нужно остановить. Это из серии: если у вас декольте открыто, если у вас прозрачная водолазка и сверху пиджак, и уже есть намек на сексуальность, все остальное, включая поведение, должно быть очень мягким. Тогда это работает стопроцентно.

В общем, чтобы это не было с головы до пят.

Владислав Лисовец: Да. Когда мини, паейтки, выверенный мейк, укладка, дорогая сумка и яркий аромат — это уже предпродажная подготовка. Это говорит о том, что у женщины что-то не то: либо она еще не замужем, либо она в поиске, либо она замужем, но скучает вечерами. Мужчина реагирует на формы, на запах. Красный цвет, декольте, подчеркнутые бедра — то, что срабатывает мгновенно на сексуальные датчики, это правда. Но нельзя в этом быть всегда. То есть женщина и любой женский образ интересен, если она один вечер суперсексуальна, второй — молодая, третий — даже чуть более взрослая и такая уже зрелая дама, то есть когда она постоянно меняет картинку. Эти образы и это состояние не дают мужчине скучать, и, соответственно, мужчина всегда смотрит на свою женщину с интересом, и он, может быть, не всегда хорошо отреагирует на тот или иной образ, но у него в голове все время разная дама с одной и той же знакомой ему энергией, силой. Соответственно, почему я очень часто говорю, не носите дома то, что вам не подходит, от чего вы решили отказаться, что некрасиво, потому что чаще всего мы находимся дома. Мужчина должен иногда присматриваться к себе в зеркале и задавать вопросы: он сексуально выглядит или нет? Это очень важно.

Особенно 8 Марта стоит об этом подумать.

Владислав Лисовец: Нет, надо наряжаться. Понимаете, это тоже ошибка. Мужчина периодически должен выглядеть симпатично, не надо для этого искать праздники — 8 Марта, Новый год, тем более в России. У нас мужчины скромные, не очень любят за собой ухаживать, но это женщине тоже помогает начать чуть-чуть по-другому, скажем так, готовить ужин.

В заключение пару практических советов. Если вам нужно кого-то одеть, чем вы занимаетесь периодически, с чего начинаете поиск, с каких магазинов или с каких сайтов? Я понимаю, что это очень индивидуально, но все-таки есть какой-то алгоритм?

Владислав Лисовец: Алгоритм — использую все варианты, потому что иногда вещи можно найти даже в стоке. Модных, стильных людей не очень много. Иногда модные вещи отправляются в сток и продаются с 70-процентной скидкой, потому что мало кто рискует в этом ходить.

Это, наверное, слишком яркие вещи, у нас все-таки страна такая, люди опасаются.

Владислав Лисовец: Нет, вы ошибаетесь, это не яркие вещи, это вещи, у которых модный силуэт, потому что женщина, привыкшая ходить в юбке-карандаш, в водолазке и в хорошем пальто, а это обычное пальто с ремешком на талии, не купит себе пиджак с большими, громоздкими, грубыми плечами, не купит себе пиджак, который похож на фрак или на мужской свадебный пиджак, не рискнет в этом выйти, потому что ей все время кажется, что это грубит. Эти вещи остаются, и стильным людям иногда проще найти что-то интересное на сейле. Отправляясь в торговый центр, обращайте внимание на сейл. На сейле можно найти интересное, то, что не купили люди, которые предпочитают массовую одежду. Рассматривайте варианты и новых коллекций, и с сейла, это не стыдно, поверьте мне, я тоже люблю этим заниматься. И купите чуть-чуть на размер больше, не покупайте в облипку. Не пытайтесь все время подчеркнуть фигуру, не продавайте все время свое тело. Иногда форму нужно менять. Самое сложное — это обувь, потому что ее не очень много производим.

Да, обувь есть, в Москве, по крайней мере, два больших мультибренда, насколько они дают возможность сделать, то о чем вы рассказываете?

Владислав Лисовец: Те мультибренды продают коммерческую обувь. Они продают то, что хорошо продается, что делают в основном все бизнесмены. Зачем людям навязывать моду и стиль, российский потребитель не готов к чему-то особенному, поэтому они продают в основном все очень обычное, понятное, удобное, дабы не теребить психику покупателя.

Где же искать необычное?

Владислав Лисовец: Есть другие магазины, есть российские бренды, которые производят не здесь, но Турция и даже Китай, иногда китайская обувь может сезон спокойно проноситься за адекватные деньги. Иногда бренд, когда есть лого, у меня ботинки французского бренда, но они выглядят очень скучно, рафинированно, не симпатично. Иногда можно найти без лого безымянную обувь, сделанную даже где-то, повторюсь, в Турции или в Китае, которая будет выглядеть супермодно, надо просто искать. Я вбиваю размер, вбиваю название — ботинки, броги, ботильоны, и ищу. Выдается куча сайтов. Сейчас, кстати, вообще современный мир становится все проще и проще. Нам скоро будет совсем просто, потому что можно обвести любую фотографию и задать поисковой системе.

Можно же даже нарисовать, наверное?

Владислав Лисовец: Нет, нарисовать она не может, но я брал свои фотографии, обводил очки, и поисковая система выдает мне мои очки и сколько они стоят, а дальше выдает другие модели приблизительно этого цвета. Я это пробовал с очками, со своим салатовым пиджаком, привезенным из Италии. Он не выдал мне именно этот пиджак, но выдал похожие от российских брендов за адекватные деньги. Дальше вы переходите на сайт, смотрите свой размер. Сейчас нам все больше и больше облегчают поиск. Он не очень сложный, если вы будете изначально легко относиться к шопингу не как к тяжести, как мужчина относится к шопингу: каждый раз — о-о-о-й. Вы отправляетесь на прогулку со своей подругой жизни и делаете ей приятное, потому что для женщины шопинг — это невероятное удовольствие, она отвлекается от работы, от семьи, от детей — от всего. Это игра для девочки, и, соответственно, помочь ей в этом, мне кажется, очень круто. Поэтому с хорошим настроением отправляйтесь, всегда все можно найти, было бы желание. Всем пожелаем хорошего шопинга и хороших праздников!