Что ваша любимая киногероиня говорит о вас

Женщины всегда стремятся быть похожими на своих кумиров и хотят повторить их судьбу, которая кажется им красивой сказкой. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, почему женщины выбирают определенных героинь, чем они их привлекают и о чем это говорит.

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Накануне 8 Марта аналитиками онлайн-кинотеатра KION был проведен опрос представительниц женского пола России. Согласно нему, среди молодых девушек до 24 лет самой популярной героиней является Белла Свон из фильма «Сумерки», в возрасте до 44 лет женщины предпочитают Скарлетт О'Хару из «Унесенных ветром», а после 45 выбирают Катерину из фильма «Москва слезам не верит» или Маргариту из «Мастера и Маргариты».

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По словам эксперта, женщины чаще всего ассоциируют себя с различными героинями в соответствии со своим возрастом. Поэтому молодые девушки чаще выбирают юных актрис и героинь, а женщины постарше — более зрелых. Потому что для них переживания и чувства этих персонажей будут ближе.

— Белла Свон из «Сумерек» воспринимается девушками как романтичная особа, которая только познает трепет отношений и любви. Конечно, каждой молодой девушке это знакомо — первый опыт, первые неудачи, первые чувства, поэтому они ассоциируют себя с ней, — пояснил Вилков.

Другая категория женщин, до 35 лет, выбирает уже другие качества, считает собеседник «ВМ».

— Им уже нравятся более зрелые герои, которые точно знают, чего хотят от жизни, отражают семейные ценности. При этом они абсолютно решительны в своих действиях, ставят перед собой цели, не сдаются перед ними, несмотря ни на что, что прослеживается в персонаже Скарлетт О'Хары в фильме «Унесенные ветром», — рассказал психотерапевт.

Последняя же группа женщин после 45 лет отдает предпочтение героиням фильмов и книг, которые уже обладают немалым опытом за плечами и умеют удержать тяжелый груз ответственности, уверен эксперт.

— У них уже есть семья, взрослые дети, карьера, как у Катерины из фильма «Москва слезам не верит». Одновременно там демонстрируется независимость, самостоятельность, достижение своих целей — все то, к чему стремятся женщины того же возраста. Также некоторые представительницы этой возрастной категории пытаются проецировать загадочность и романтичность, поэтому могут восторгаться Маргаритой из «Мастера и Маргариты», — объяснил Вилков.

Каждая девушка и женщина, считает он, выбирает любимых героинь, потому что видит в них себя, те качества, которые есть в ней самой или которые она хотела бы видеть в себе. Они подсознательно хотят равняться на персонаж, чьи мысли, чувства и действия им близки.