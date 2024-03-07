Самый популярный подарок на 8 Марта назвали неэтичным

Самый популярный подарок женщинам к 8 Марта — цветы — на самом деле является неэтичным, если они преподнесены без вазы, заявила в беседе с «Радио 1» эксперт по этикету Кристина Галоян. Также, по ее словам, дамы не любят стандартные коробки конфет из супермаркета.

Самая распространенная ошибка, которую допускают 90% людей, — они дарят цветы без вазы, — подчеркнула специалист.

Как объяснила эксперт, женщине в этом случае приходится самой решать, во что поместить букет, поэтому подобный презент является некорректным, особенно если подарком стали сразу несколько букетов.

Что касается сладостей, то 8 Марта следует отказаться от обычных коробок с конфетами, продолжила Галоян. Порадовать женщину могут эксклюзивные сладости ручной работы: приятный подарок должен быть персонализированным. Нежелательным подарком также станет кухонная утварь, дешевая бижутерия и алкоголь — если только это не по-настоящему хорошая или коллекционная бутылка игристого. С осторожностью следует отнестись и к парфюму.

Своей женщине не очень принято дарить духи. Если мы точно знаем, что наша любимая женщина пользуется определенным запахом духов, — тогда можно. Это очень интимный подарок, и считается, что здесь можно не угадать, — пояснила эксперт.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что лучшим подарком женщине при ограниченном бюджете в 1000 рублей может стать сертификат, например в магазин косметики. Однако, по словам специалиста, лучше не экономить на презентах для любимого человека, а при отсутствии больших финансовых возможностей проявлять креатив.