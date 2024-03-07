Стилист Рогов назвал новый тренд 2024 года

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram назвал необычные перчатки новым трендом 2024 года.

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Так, специалист проанализировал показы известных брендов и заявил, что в следующем сезоне популярными станут яркие перчатки, декорированные мехом и различной фурнитурой.

«Самый очевидный тренд следующего сезона, для меня лично, — это statement gloves, перчатки-заявление», — написал он.

При этом эксперт проиллюстрировал данную тенденцию снимками манекенщиц с показов таких люксовых брендов, как Miu Miu, Louis Vuitton и Balenciaga. На размещенных кадрах модели надели упомянутые аксессуары из разных материалов, дополняя свои образы.

Ранее Рогов сообщил о возвращении в моду облегающих джинсов. В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц с шоу таких марок, как Balenciaga, Alexander McQueen и Miu Miu.