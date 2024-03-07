Девушка посетила секонд-хенд и удивила подписчиков ценными находками

Блогерша Линдси Кинг посетила секонд-хенд и удивила подписчиков ценными находками. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

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Юзерша с никнеймом kinglindsay_ рассказала, что пришла за покупками в комиссионный магазин и нашла в нем вещи люксовых брендов по дешевым ценам. Так, в размещенном ролике инфлюэнсерша продемонстрировала пальто американского бренда London Fog.

«Идеальное, такое соблазнительное и всего 9 долларов (824 рубля)», — заявила она.

Помимо этого, Кинг отыскала винтажный плащ той же марки за 220 долларов (20 тысяч рублей). Кроме того, блогерша также приобрела шоколадные ковбойские сапоги из крокодиловой кожи и с закругленным носком.

Пользователи сети оценили покупки Кинг в комментариях под постом.

«Какой у вас удачный экономный день!», «Как мне все это нравится, просто любовь», — высказались они.

В декабре 2023 года бьюти-блогерша порылась в мусорке у косметического магазина Ulta и удивилась ценным находкам. Инфлюэнсер с никнеймом GlamourDDive из Техаса рассказала, что нашла в баке у бутика коробки, которые сотрудники утилизировали с витрин. По ее словам, в некоторых боксах была испорченная косметика с истекшим сроком годности и пробники товаров. В то же время она отметила, что в одном из них находились продукты, которые были пригодны к использованию.