Модель Кендалл Дженнер снялась в облегающем топе в Париже

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фото в отеле Парижа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Кендалл Дженнер позировала в облегающем красном топе с баской и юбке-карандаш. Образ дополнили массивные золотые серьги, солнцезащитные очки и черная сумка. Волосы ей уложили в высокий пучок и выпустили передние пряди. Ей также сделали макияж с алой помадой, угольно-черными стрелками и румянами. В комментариях поклонники отметили, что модель повторила образ в стиле жены мафиози.

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Накануне Кендалл Дженнер сошлась со своим бывшим после расставания с рэпером. Модель и спортсмен возобновили отношения всего через два месяца после того, как модель рассталась с рэпером Bad Bunny. Пара проводит время вместе, но старается не торопить события.

Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».