56-летняя Памела Андерсон показала фигуру в «голом» комбинезоне

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон стала лицом нового выпуска журнала CR Fashion Book. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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56-летняя актриса позировала в "голом", прозрачном бежевом комбинезоне бренда Attico и мюлях молочного оттенка от Schiaparelli. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж.

© crfashionbook.com

А на обложке она показала лицо с нюдовым макияжем и белой тушью. Из одежды она предпочла белый твидовый жакет.

Памела Андерсон не стесняется показывать себя настоящей и появляться на публике без макияжа.