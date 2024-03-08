56-летняя Памела Андерсон показала фигуру в «голом» комбинезоне
Актриса и модель Playboy Памела Андерсон стала лицом нового выпуска журнала CR Fashion Book. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
56-летняя актриса позировала в "голом", прозрачном бежевом комбинезоне бренда Attico и мюлях молочного оттенка от Schiaparelli. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж.
© crfashionbook.com
А на обложке она показала лицо с нюдовым макияжем и белой тушью. Из одежды она предпочла белый твидовый жакет.
Памела Андерсон не стесняется показывать себя настоящей и появляться на публике без макияжа.
"Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!" — заявляла Андерсон.
Газета.Ru: главные новости