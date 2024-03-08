Какие пластические операции будут популярны в 2024 году

В наступившем 2024 году сохраняется популярность операций, направленных на омоложение и гармонизацию внешности с сохранением индивидуальных черт. Такой тип эстетических вмешательств пришёлся по душе многим людям, которые не хотят кардинально менять образ, ноне готовы мириться с возрастными изменениями.

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Об основных тенденциях сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Омоложение лица

Пожалуй, все помнят, как в юности взгляд был ясным, открытым и притягательным, но вот с годами появляются мешки под глазами, а верхние веки начинают предательски нависать, делая взгляд угрюмым. В такой ситуации справиться с проблемой поможет блефаропластика. Для каждого случая есть свой вариант операции:

иссечение избытка кожи и грыж с верхних век (верхняя блефаропластика);

иссечение избытка кожи и грыж с нижних век, фиксация растянутой мышцы (нижняя классическая блефаропластика);

иссечение избытка грыж с нижних век при отсутствии растянутой кожи через разрез на конъюнктиве (нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика, которая не требует наложения швов, и поэтому также называется бесшовной);

перераспределение грыжевых пакетов для выравнивания контура века (жиросохраняющая блефаропластика);

комплексное омоложение периорбитальной зоны (круговая блефаропластика, часто дополняется липофилингом – заполнение собственным жиром носослёзной борозды или А-деформации).

Помимо блефаропластики, в топе омолаживающих операций находится эндоскопическая подтяжка лба и висков и чек-лифтинг (подтяжка средней трети лица). Первое вмешательство является малоинвазивным и не оставляет видимых рубцов. Крошечные разрезы находятся в волосистой части головы. Ткани подтягиваются и фиксируются мини-шурупами, которые снимаются в среднем через месяц. Это отличный вариант, чтобы скорректировать «межбровку» и приподнять анатомически низкие брови.

Чек-лифтинг направлен на восполнение объёма в скуловой зоне, который сполз вниз – в среднюю треть лица, из-за чего образовались выраженные носогубные складки. Вмешательство часто выполняется через разрез на нижнем веке, а потому обычно сочетается с нижней классической блефаропластикой. Также возможен доступ через височную зону, если требуется другой вектор натяжения тканей.

Комплексное преображение

Продолжает набирать популярность и тренд на комплексное преображение тела, особенно на восстановление форм после родов. С возрастом птоз и жировые ловушки только усугубляются, и зачастую только оперативное вмешательство может решить проблемы не только с эстетикой тела, но и со здоровьем. Ведь из-за слишком большой груди женщины могут испытывать боли в спине и мигрени. Диастаз провоцирует опущение внутренних органов и образование грыж, а кожно-жировой фартук влияет на позвоночник. В данном случае спортзал не решает проблему, и на помощь приходит пластическая хирургия.

Некоторые операции можно объединить в один наркоз и таким образом скорректировать несколько волнующих моментов за раз. Очень часто сочетают подтяжку груди с пластикой живота, пластику живота с липосакцией (откачка жира), увеличение груди и интимную пластику.

Мужская пластика

Мужская половина не отстаёт от прекрасных дам. В современном мире, пожалуй, все хотят выглядеть моложе и привлекательнее, и это вполне естественно. Мужчины тоже обращаются к пластическим хирургам, и пул популярных операций перестаёт ограничиваться пластикой носа и коррекцией лопоухости.

Набирает популярность мужская блефаропластика. В отличие от женщин, в данном случае операция проводится более деликатно, чтобы избежать феминизации лица. Тем не менее без мешков по глазами и нависающих верхних век уверенность прибавляется, –

Что касается тела, то мужчины выбирают пластику живота, чтобы избавиться от кожно-жирового фартука, либо более глобальное вмешательство – бодилифт. Также популярна и липосакция, чтобы избавиться от жировых ловушек в области живота, спины, второго подбородка.