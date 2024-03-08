Лисовец назвал лучшие инвестиции в гардероб на 2025 год

Что лучше инвестировать в гардероб на 2025 год, рассказал стилист Владислав Лисовец на своем официальном сайте. Он назвал пять актуальных вещей.

© Unsplash

По словам специалиста, в следующем году актуальными будут одежда и аксессуары с бантами, изделия, выполненные из прозрачных тканей, кожаные брюки, юбки и даже пальто. Популярным в 2025 году будет бордовый цвет.

«Хорошо смотрится как на юных девушках, так и на более взрослых, выигрышно подчеркивая стать. Помады такого цвета тоже тренд» – отметил стилист.

Ранее стилист Лиз Тейч из Нью-Йорка рассказала, какая одежда неуместна для офиса. Люди со временем стали забывать о деловом дресс-коде, подчеркнула эксперт.