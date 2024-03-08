На замену скучным джинсам: самые модные брюки весны-2024

Весной всегда хочется обновить гардероб чем-то новым, ярким и модным.

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Эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова рассказала «Вечерней Москве», на что стоит обратить внимание и чем заменить банальные джинсы.

Карго

Оригинальный предмет гардероба в уличном стиле, брюки-карго уходят корнями в утилитаризм, но при правильной стилизации они могут обеспечить вполне гламурный вечерний образ. Особенно комплиментарно они смотрятся на обладательницах фигуры типа «песочные часы», у которых талия узкая, а бедра и плечи пропорциональны. Однако если у вас фигура типа «яблоко», когда наблюдается лишний объем в области живота, то брюки карго с высокой талией помогут визуально скорректировать проблемную зону. Если ваши бедра шире, чем плечи, то вам также подойдет свободный крой брюк карго, который создаст баланс между верхней и нижней частями тела, но следует выбирать более облегающие брюки, избегая очень широких моделей.

Облегающие кожаные брюки

Такие брюки и кожаная куртка — отличная комбинация для создания рок-н-ролльного образа. Дополните образ обувью на плоской подошве и любой футболкой. Однако такие брюки могут также быть хорошим выбором для создания более непринужденного выходного образа. Сочетайте их с мягким трикотажным свитером, кедами или сникерсами. Кроме того, их можно сочетать с блузой и туфлями на каблуке для создания элегантного и вечернего образа. Однотонные кожаные штаны и простой белый топ — прекрасный вариант для создания минималистического образа. Дополните его кедами или балетками. Такие брюки можно также носить с кроссовками и худи для создания спортивного и стильного образа.

Палаццо

Брюки палаццо очень комфортны благодаря свободному крою, который к тому же визуально вытягивает силуэт. Этот свободный крой может быть вполне умеренным и напоминать расклешенные джинсы, которые расширяются от бедра, а не от талии. Но если вы захотите примерить максимально широкую модель, вы можете найти брюки, которые выглядят почти как платье макси.

Клеш

Следующий актуальный тренд нового сезона — клеш. В 70-е расклешенные брюки переживали настоящий бум. Их носили такие иконы стиля, как супермодель Твигги и легендарный коллектив ABBA. Можно сказать, что этот крой стал знаком целого десятилетия, а в последних нескольких сезонов они снова оказались в тренде! Сочетать модели клеш можно с чем угодно, но следует уделять внимание пропорциям. Например, в сочетании с ними будет рискованно надевать очень длинный топ.

Бархатные брюки

Сверхдлинные, до пола и свободного покроя, с несколькими выточками, привлекающими внимание к линии талии: черные бархатные брюки идеально подходят для вечера в паре с легкой блузкой.