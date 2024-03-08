Секс, грибы и не только: женщины рассказали о необычных подарках на 8 Марта

В топ-5 рейтинга необычных подарков к Международному женскому дню вошли цветы, домашние питомцы, путешествия, кухонная утварь и украшения. Такие результаты опроса предоставил ИА «Свободные новости» сегодня, 8марта, сервис по поиску работы SuperJob.

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Лишь 8% женщин зачислили цветы в необычные подарки из-за уникальности или количества: цветущая опунция или 101 роза.

На втором месте рейтинга необычных подарков в Международный женский день— домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи, их получали 6% опрошенных. По 3% россиянок необычными подарками назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт.

Только одна из 100 женщин в Международный женский день была поражена подарком — автомобилем. Также по 1% получили в качестве презента предложение руки и сердца, смартфоны, бытовую технику, вещи ручной работы или спортивный инвентарь.

Среди других необычных подарков россиянки называли пять килограмм варенья, ведро соленых грибов, входную дверь в квартиру, живых бабочек, бензин для автомобиля, сертификаты в спа, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат, горшок с землей, книгу, секс, ребенка, носки и прочее.