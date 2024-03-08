Сиенна Миллер вышла в свет через два месяца после родов

Новость о том, что Сиенна Миллер беременна, общественность узнала случайно — папарацци неожиданно застали 42-летнюю актрису с округлившимся животом во время отдыха на Ибице. Звезда, судя по всему, таблоиды читает — после того, как ее секрет раскрыли, актриса стала выходить в свет чаще обычного и, более того, всячески обыгрывать свое положение на светских мероприятиях. Чего только стоит ее выход на шоу Vogue в Лондоне! А вот после родов выйти в открытом наряде Сиенна пока не решилась.

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Звезда появилась на показе Chloe в рамках парижской Недели моды — кстати, всего через два месяца после родов.

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Актриса сидела в первом ряду в роскошном образе от бренда. На романтическое платье-комбинацию с кружевами Сиенна надела массивную байкерскую куртку — удачное решение для того, чтобы скрыть послебеременный живот. Признаться, по внешнему виду звезды не скажешь, что она недавно стала мамой. Выглядит селебрити очень свежо!

Звезда, кстати, признавалась, что эта беременность стала для нее незапланированной. Тем не менее ее Сиенна проживала более осознанно, чем первую. У актрисы, напомним, есть 10-летняя дочь Марлоу, которая с нетерпением ждала младшую сестренку.