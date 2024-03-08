Ким Кардашьян опубликовала фото в «голом» наряде

Чувствуем, Ким Кардашьян скоро потеряет уважение Бьянки Ценсори. Бывшая жена Канье Уэста, напомним, назвала «голые» выходы модели странными и попросила ее быть скромнее при детях — та к замечанию прислушалась. А вот Ким при этом менее откровенной с аудиторией не стала.

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Накануне звезда поделилась снимками, на которых накинула шубу на голое тело. На одном из них акцент и вовсе сделан не на Ким, а на ее пышной груди. Фанаты посчитали такой жест лицемерным и жестко раскритиковали звезду в комментариях. Заслуженный балл в войне за звание «лучшей жены Канье Уэста» достается Бьянке.

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Кстати, она тем временем все чаще выходит на улицу одетой. И причина кроется явно не во всеобщем хейте. Недавно стало известно, что отец модели Лео хочет серьезно поговорить с Канье по поводу ее внешнего вида. Все бы ничего, но в молодости он основал мафиозный клан, а еще сидел в тюрьме. Судя по биографии, глава семейства Ценсори похож на человека, который наконец усмирит рэпера.