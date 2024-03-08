Особенности покорившего мир «русского маникюра»

Уже несколько лет главным мировым трендом в нейл-индустрии остается так называемый «русский маникюр». Как пояснила сайту «Страсти» бьюти-эксперт, основатель салона красоты Рия Горбунова, на самом деле это — обычный аппаратный маникюр, просто в свое время его начала делать живущая в Лос-Анджелесе актриса с русскими корнями Эллен Александр.

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Мастер подчеркнула, что такой вариант покрытия ногтей отлично смотрится с другим трендом — «маникюром без маникюра».

«Выглядит это так, будто вы вообще не пользуетесь услугами нейл-мастера, хотя ногти очень ухоженные и, возможно, даже с покрытием, просто прозрачным. Это — примерно то же самое, что „макияж без макияжа“, создание которого на самом деле требует много времени и определенных навыков», —

Она также добавила, что для «маникюра без маникюра» должна быть ухоженная кутикула и обработанные ногти с идеальной формой.

Кроме того, по словам эксперта, этой весной в тренде будет маникюр «кошачий глаз», разные вариации которого придутся по душе любительницам «тихой роскоши».

А вот популярный уже не первый сезон на Западе «бабл-маникюр» в России «не зашел».

«Делается он просто — на еще не засохший лак наносится мыльная пена, которая потом убирается, а на ногтях остаются разводы странной формы», — пояснила Рия.

Статью о том, какой маникюр будет в моде весной 2024, читайте по ссылке.