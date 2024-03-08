Светлана Бондарчук снялась в пестрых колготках и розовой шубе

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук опубликовала фото в необычном образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 55-летняя Светлана Бондарчук позировала в белых колготках в черную крапинку, которые дополнила укороченной розовой шубой. Образ дополнили черные туфли с острым мысом и кожаная сумка. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. В руки она взяла своего домашнего питомца.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Невеста была в свадебном платье, которое сшили на заказ в единственном экземпляре. По информации kp.ru, стоимость наряда составила 700 тысяч рублей. Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в личном блоге фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. Петра выносила и родила суррогатная мать. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по этому поводу, но не собирается за что-то оправдываться перед незнакомыми людьми.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.