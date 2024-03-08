Вакуумный массаж лица: что это такое и как правильно выполнять упражнения

Вакуумный массаж лица — одна из самых эффективных антивозрастных процедур. Вера Красивая, сертифицированный тренер и автор курсов естественного омоложения лица и тела, рассказала кому подходит методика и как правильно выполнять ее в домашних условиях.

Что такое вакуумный массаж лица

Вакуумный массаж — неинвазивный метод массажа, который выполняется с помощью вакуумных массажных банок. Он не только помогает разгладить морщины и обрести здоровый цвет лица, но и оказывает положительное влияние на весь организм в целом. Вакуум-терапия регулирует поступление питательных веществ к коже и мышцам, повышает их тонус, борется с отеками, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет.

Впервые банки в качестве лечебного инструмента использовали китайские лекари более 2000 лет назад. Ключевым фактором пользы баночного массажа является его способность обеспечить поступление питательных веществ в капиллярную сеть поверхностных слоев кожи. При работе с банкой происходит очищение различных зон организма от токсичных веществ. Это происходит благодаря вакууму — за счет него банка втягивает воздух внутрь. К месту, куда она поставлена, приливает кровь, которая раскрывает все капилляры, расположенные в месте вакуума. Когда мы убираем банку, кровь «выходит» и «вымывает» все продукты распада.

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Вакуумный массаж также помогает активировать волокна коллагена — основного компонента кожных покровов, который находится в среднем слое кожи. С возрастом коллагеновые волокна теряют свои гидрофильные свойства и перестают выполнять функцию по увлажнению кожи. Уплотняясь, коллаген перекрывает каналы, по которым поступают питательные вещества, и капилляры уже не могут подавать их к кожной поверхности. В этом случае баночный массаж является единственным средством, способным слегка «разрыхлить» волокна коллагена и вывести питательные элементы.

Показания и противопоказания

Проведение процедуры с использованием банок поможет обрести «кожу мечты», если у вас:

мимические и возрастные морщины;

выраженные носогубные складки;

неровный цвет лица;

дряблая, сухая или жирная кожа;

расширенные поры;

отеки, мешки, синяки под глазами;

нечеткий овал лица, двойной подбородок;

лишние жировые отложения в области скул и шеи.

А вот противопоказания к проведению терапии следующие:

наличие гнойников, угревых высыпаний, крупных родимых пятен, папиллом или бородавок;

герпес;

воспаления нервов;

раны, травмы и различные повреждения кожных покровов (необходимо подождать, пока они заживут);

легочные проблемы (туберкулез, кровотечения, воспаления, плохая свертываемость крови);

инфекционные заболевания, температура;

склонность к тромбообразованию;

экзема и псориаз;

опухоли доброкачественной и злокачественной этиологии;

зоны лица, к которым применяли процедуры с использованием нитей, филлеров (следует просто обходить эту зону), пилингов и ботокса (при использовании банок он быстрее выводится из организма).

Важно отметить, что сегодня у врачей нет единого мнения об эффективности применения вакуумного массажа при таком дерматологическом заболевании, как купероз. Большинство специалистов считают, что баночная процедура может только усилить его проявления. Однако некоторые дерматологи наоборот назначают ее, чтобы спровоцировать появление микротравм, которые, в свою очередь, стимулируют организм к регенерации и укреплению сосудов. Поэтому перед началом процедуры рекомендуется проконсультироваться с несколькими специалистами и взвесить все аргументы.

Технология выполнения процедуры

Сеанс вакуумного массажа можно проводить как в домашних условиях, так и в косметологическом салоне. Ниже — подробная инструкция, как выполнить процедуру самостоятельно:

Вакуумный массаж лучше отложить, если запланированы важные мероприятия. После проведения процедуры существует вероятность появления временных покраснений, сыпи или легких синяков, которые являются частой и в основном благоприятной реакцией тела на процедуру, но могут быть неприятны их обладательнице с эстетической точки зрения;

Длительность одного сеанса обычно составляет 15-30 минут. Люди с высокой плотностью кожи и склонностью к отечности могут выполнять процедуры ежедневно по 5-6 минут в течение 3 недель. А вот тем, у кого обезвоженная и тонкая кожа, следует начать с 5-минутного сеанса 2 раза в неделю. При этом важно наблюдать за реакцией кожи — если возникает состояние «осунувшегося» лица, следует сократить количество процедур до 1 раза в неделю. Если эффект радует — увеличить до 3-х раз. Девушкам с нормальным типом кожи массаж можно делать через день. Общая длительность курса — 3 недели. После необходимо сделать двухнедельный перерыв;

Для вакуумного массажа рекомендуется выбирать стеклянные или силиконовые банки разного диаметра. Для базовой процедуры подойдут банки диаметром 30 и 55 мм. Преимущество стеклянных банок в том, что они создают более сильный вакуум, чем силиконовые, зато последние более практичны;

Натуральное масло для массажа подбирается индивидуально, с учетом типа кожи;

Перед процедурой очистите лицо и обильно нанесите масло на кожу. Убедитесь, что средство обеспечивает длительное скольжение;

Для того чтобы вакуумный массаж был эффективным и безопасным, необходимо соблюдать баланс между мощностью вакуума, скоростью перемещения банки по коже, диаметром ее отверстия и состоянием кожных покровов. В ходе первого сеанса рекомендуется избегать чрезмерного давления. Работайте медленно и бережно, обеспечивая плавное скольжение баночки и не отрывая ее от поверхности лица. Придерживайте кожу, чтобы минимизировать риск травматизации;

Начните массировать лицо банкой. Используйте индивидуальный размер банки для каждой зоны — чем она больше, тем шире должен быть диаметр. Начните проходить банками от верхней трети лица к нижней, осуществляя массажные линии от центра к периферии. При правильном выполнении кожа должна равномерно порозоветь. Этот эффект пройдет через пару минут;

Не ставьте банки на зону вокруг глаз, переднюю поверхность шеи и зону щитовидной железы;

В время процедуры могут появиться несильные болевые ощущения — это указывает на присутствие в тканях застойных явлений и напряжения. Однако при возникновении сильного дискомфорта проверять себя на стойкость не нужно — завершите сеанс и вернитесь к процедуре через несколько дней;

По окончании процедуры смойте масло пенкой для умывания, затем нанесите крем и сыворотку. Банки промойте мыльным раствором.

Распространено заблуждение о том, что сильный вакуум растягивает кожу. На самом деле, при высоком уровне вакуума и большом диаметре банок воздействие оказывается в большей степени на внутренние ткани, практически не затрагивая поверхностные. Отсюда вероятность растянуть кожу остается минимальной. К тому же кожа — эластичный орган, который стремится к сокращению. Работайте банкой, не оттягивая кожу и соблюдая мягкий нажим на структуры лица.

Почему появляются синяки и что с ними делать

Здоровое сияние кожи, ровный тон, разглаженные морщинки и привлекательный внешний вид — не единственное, что можно получить благодаря вакуумному массажу. Иногда эта красота требует жертв в виде микротравм: синячков и высыпаний.

Причиной их появления в основном являются хрупкость сосудов и ломкость стенок капилляров. А иногда — нарушения во взаимодействии различных структур лица: кожи, подкожной жировой клетчатки, фасций, слоев мышц, каждый из которых «упакован» в свою фасцию, капилляров, артерий, вен, нервов, лимфатических сосудов. Все они должны перемещаться свободно относительно друг друга, однако из-за внешних факторов — недостатка движения, плохого питания или психоэмоционального фона, начинают между собой «слипаться».

Именно поэтому не стоит паниковать, если после массажа на коже появились красные пятнышки, синяки или гематомы. Красные пятнышки как раз показывают, что нам удалось накормить кожу после ее длительного «голода». Высыпания — сигнал, что в межтканевой жидкости скопился застой, который массаж и вывел наружу. Однако иногда прыщи могут быть реакцией на неправильно подобранное массажное масло. А гематомы и синяки свидетельствуют о том, что стенки капилляров давно потеряли эластичность. Их разрыв заставит организм создать новые капилляры и стимулировать их прорастание. Поэтому при следующих сеансах гематомы не появятся. Скорая помощь от синяков — тертый картофель или средство из аптеки.

Микроповреждения, полученные в ходе вакуумного массажа, полезны, но увлекаться и целенаправленно провоцировать их в избыточном количестве не стоит. Количество микротравм не должно быть слишком велико, но достаточно для активации восстановительных процессов. Возникновение небольших синяков допустимо, но доводить лицо до появления обширных кровоподтеков и сильных гематом не рекомендуется.

Проводите вакуумный массаж аккуратно, соблюдайте инструкцию, наслаждайтесь процессом, и ваша кожа ответит благодарностью.