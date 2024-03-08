Нижегородская актриса Пегова показалась фанатам без макияжа

Родившаяся в нижегородской Выксе актриса Ирина Пегова показалась своим фанатам без макияжа. У себя в Telegram-канале она опубликовала видео очистительных процедур лица на приеме у косметолога.

Пегова призналась, что поход к такому специалисту для нее всегда долгожданный.

Как всегда чисточка, уходик… ой, надеюсь, что все это опять поможет, я буду выглядеть немножечко посвежее, — сообщила актриса.

Судя по настрою комментариев под видео, фанаты Пеговой любят ее и накрашенной, и не накрашенной.

Вы и так всегда безупречно выглядите! — написала пользователь Telegram под ником «67740». Ириночка, вы как всегда очень красивая. Любим вас! Спасибо, что выходите на связь, — поделилась наблюдением Алена. Ира — бомба, честно говоря, — считает ToreTTo.

Ранее мы писали о том, как Пегова похвасталась цветами от поклонников.