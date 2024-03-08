Модель Алессандра Амбросио показала пикантные фото топлес

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио устроила фотосессию в отеле. Снимками она поделилась в Instagram.

42-летняя "ангел" Victoria's Secret показала фигуру топлес в отеле. На черно-белых снимках Алессандра Амбросио позировала в стрингах. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж. На фото модель сменила несколько поз лежа на кровати.

© Alessandraambrosio/Instagram

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

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Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме "Казино Рояль" про Джеймса Бонда, в картине "Здравствуй, папа, Новый год" и сериале "Сплетница".

Супермодель была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у бывших возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.