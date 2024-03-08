Зендая вышла на публику в «голом» корсете и джинсах

Актриса Зендая стала гостьей премии ESSENCE Black Women в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.

Зендая предпочла для выхода на публику «голый» корсет со стразами от Jean Paul Gaultier из весенне-летней кутюрной коллекции 2020 года. Образ дополнили широкие синие джинсы, массивный чокер из серебра и остроносые туфли Christian Louboutin. Волосы ей уложили волнами и сделали макияж с блестящими тенями.

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Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма «Дюна». Зендая вышла на публику в черном платье-комбинации, а ее бойфренд — в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.

Ранее Зендая пришла на премьеру в винтажном платье без лифчика.