Россиянкам объяснили, как проверить безопасность салона красоты
Выбирать специалистов, которым вы доверите вашу внешность — будь то мастер по маникюру или косметолог, — нужно особенно тщательно. В лучшем случае поход к непрофессионалу грозит зря потраченными временем и деньгами. В худшем — подорванным здоровьем. Рассказываем, как должен работать хороший салон красоты.
Какие документы просить в салоне красоты
Если речь идёт про бытовую косметическую услугу (маникюр, педикюр, обёртывание, маски, восковая или сахарная эпиляция), вам должны без проблем предоставить: - сертификат специализированных курсов; - медкнижку с подтверждением ежегодных медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки.
Если вы собираетесь делать ультразвуковую чистку кожи, увеличивать губы, менять форму носа, скул, подбородка или другие внутрикожные вмешательства, инъекции, модификации кожи или лечебный массаж, мастер должен предоставить: - медицинскую лицензию с подтверждением квалификации не реже одного раза в 5 лет.
Сертификаты и декларации также должны быть на всю косметологическую и медицинскую продукцию.
Процедуры в салоне: правила безопасности
Основных правила три:
- Все косметологические инструменты должны пройти спецобработку перед использованием.
- Любые приборы, которые нарушают кожные покровы (иглы, щипцы и т. п.), мастер должен при вас достать из запечатанных стерильных пакетов или пластиковых ёмкостей.
- Если в процессе вы получили травму (например, во время маникюра вам повредили кутикулу), мастер должен оказать первую помощь.
Что делать, если в салоне оказали некачественную услугу
Клиент салона красоты, которому оказали некачественную услугу, может:
- вернуть деньги;
- потребовать компенсацию морального ущерба у специалиста.
Чтобы вернуть деньги, нужно:
- подтвердить причинённый вред у независимых экспертов,;
- сохранить чек об оплате процедуры и договор на оказание медицинских услуг.
Сначала нужно попробовать договориться о возврате средств с салоном. Если там ваше письмо проигнорируют, идите в Роспотребнадзор или в суд, посоветовали эксперты портала «Объясняем.рф».
Признаки плохого салона красоты
Увы, любую бумажку можно подделать. Так что, выбирая салон красоты, стоит опираться не только на наличие у него документов, но и на другие признаки.
Вот красные флаги, которые помогут вычислить плохой салон даже без документов:
- отсутствие вывески, прейскуранта и уголка потребителя;
- отсутствие раковины;
- мусор и инвентарь для уборки находятся в зале.