Россиянкам объяснили, как проверить безопасность салона красоты

Выбирать специалистов, которым вы доверите вашу внешность — будь то мастер по маникюру или косметолог, — нужно особенно тщательно. В лучшем случае поход к непрофессионалу грозит зря потраченными временем и деньгами. В худшем — подорванным здоровьем. Рассказываем, как должен работать хороший салон красоты.

© Секрет Фирмы

Какие документы просить в салоне красоты

Если речь идёт про бытовую косметическую услугу (маникюр, педикюр, обёртывание, маски, восковая или сахарная эпиляция), вам должны без проблем предоставить: - сертификат специализированных курсов; - медкнижку с подтверждением ежегодных медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки.

Если вы собираетесь делать ультразвуковую чистку кожи, увеличивать губы, менять форму носа, скул, подбородка или другие внутрикожные вмешательства, инъекции, модификации кожи или лечебный массаж, мастер должен предоставить: - медицинскую лицензию с подтверждением квалификации не реже одного раза в 5 лет.

Сертификаты и декларации также должны быть на всю косметологическую и медицинскую продукцию.

Процедуры в салоне: правила безопасности

Основных правила три:

Все косметологические инструменты должны пройти спецобработку перед использованием.

Любые приборы, которые нарушают кожные покровы (иглы, щипцы и т. п.), мастер должен при вас достать из запечатанных стерильных пакетов или пластиковых ёмкостей.

Если в процессе вы получили травму (например, во время маникюра вам повредили кутикулу), мастер должен оказать первую помощь.

Что делать, если в салоне оказали некачественную услугу

Клиент салона красоты, которому оказали некачественную услугу, может:

вернуть деньги;

потребовать компенсацию морального ущерба у специалиста.

Чтобы вернуть деньги, нужно:

подтвердить причинённый вред у независимых экспертов,;

сохранить чек об оплате процедуры и договор на оказание медицинских услуг.

Сначала нужно попробовать договориться о возврате средств с салоном. Если там ваше письмо проигнорируют, идите в Роспотребнадзор или в суд, посоветовали эксперты портала «Объясняем.рф».

Признаки плохого салона красоты

Увы, любую бумажку можно подделать. Так что, выбирая салон красоты, стоит опираться не только на наличие у него документов, но и на другие признаки.

Вот красные флаги, которые помогут вычислить плохой салон даже без документов: