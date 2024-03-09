Пять популярных стрижек, которые никому не идут

Выбрать подходящую стрижку или прическу не всегда удается с первого раза. Кто-то находится в постоянном поиске стильной формы, другие же предпочитают остаться в единственном образе на долгие годы. Мода на стрижки также переменчива, как и в одежде. При этом есть несколько вариантов, которые практически никому не подходят, рассказала «Вечерней Москве» владелица салона красоты и бьютиблогер Рия Горбунова.

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Короткие рваные волосы

Обычно к такой стрижке приходят девушки, которые устали от гладких, длинных прядей. В поисках способа освежить образ они решаются на укорачивание волос и эффект рваной длины. В салоне это может выглядеть свежо и задорно. Но повседневная укладка становится непростой задачей, а в естественном виде рваные волосы выглядят неопрятно. Кроме того, такая стрижка может подчеркнуть пористые и непослушные пряди.

Асимметричные стрижки

К сожалению, многие женщины до сих пор делают асимметричные стрижки в надежде добавить оригинальности. Часто это дополняется контрастным мелированием. Но сегодня это выглядит немодно и мало кого украшает. Кроме того, так с асимметричной стрижкой вы рискуете застрять в едином образе, поскольку укладывать ее как-то иначе не получится.

Смелая медуза

Решительные девушки, которые не боятся добавить изюминку в образ, сегодня выбирают трендовую стрижку «медуза». Она представляет собой короткий слой верхней части волос и длинные пряди снизу. Особенно смелые еще и красят их в яркие цвета. На самом деле такая стрижка идет далеко не всем. В молодом и беззаботном возрасте она еще допустима, но вот взрослым женщинам «медуза» строго противопоказана. Резкий контраст в длине может визуально деформировать зону лица и сделать его диспропорциональным.

Каре на ножке

Столь сложную форму непросто укладывать. Она подходит только обладательницам густых и прямых волос. В свое время каре на ножке делали, чтобы удлинить линию шеи и подчеркнуть скулы. Сейчас же оно лишь прибавит возраст.

Сегодня актуальны более мягкие пряди даже для коротких волос. Каре на ножке замените на слегка удлиненное каре, а кончики немного подкрутите плойкой. Такая укладка освежает и смягчает черты лица.

Слишком строгие линии

Еще одна популярная геометрическая форма — прямое каре с ровной челкой, например, в стиле Клеопатры. Четкие линии мало кому идут и могут визуально изменить лицо не в лучшую сторону. Для такой стрижки не последнюю роль играет цвет волос: например, черные волосы могут создавать впечатление парика.

Сейчас стоит выбирать более естественные стрижки и прически с легкой небрежностью. Отказывайтесь от четких линий в пользу мягких и женственных прядей.