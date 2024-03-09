Какие джинсы носить весной: 5 модных вариантов на любой вкус и фигуру

Джинсов много не бывает — считают законодатели моды, выпуская все новые и новые модели. Разбираемся в актуальных позициях и в том, как их стилизовать.

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Серые джинсы

Серый — это новый синий, во всяком случае в этом сезоне и когда речь идет о джинсах. Какой выбрать крой — решать вам, но не думайте, что классические прямые джинсы будут выглядеть скучно. Что касается комбинаций, то тут все зависит от ваших целей. Красный джемпер создаст по-весеннему игривое настроение, а белая рубашка и акцентный твидовый пиджак — готовый офисный образ.

Джинсы ультрабагги

Всеобщая тяга к свободе, комфорту и непринужденности не могла не привести к тому, что к определению «мешковатый» добавилась приставка «ультра». Тенденция отразилась и на багги, которые, в общем-то, и раньше не сковывали движение, а теперь стали еще более расслабленными. Как подчеркнуть фигуру? Например, облегающим верхом вроде кроп-топа. При этом бояться просторных позиции не стоит: оверсайз-бомбер — подходящий партнер для таких джинсов.

«Сырые» джинсы

«Сырой» деним, или Raw denim — это джинсовая ткань, которая не подвергалась термической и химической обработке. Японцы, например, считают, что звания «джинсы» достойны исключительно брюки из такого, к слову, довольно грубого материала. Спорить ни с кем не будем, отметим лишь, что эту тему дизайнеры поддержали в новых коллекциях, а модницы развили ее. Неудивительно: равномерный насыщенный темно-синий цвет делает такую модель абсолютно универсальной.

Джинсы клеш

Разновидности расклешенных джинсов — flare и boot cut — не хотят, чтобы о них забывали. Первые от вторых отличаются бОльшим расширением к низу. А если вдаваться в историю, то boot cut изначально предназначались для американских рабочих и ковбоев, в то время как flare стали популярными в 60-е годы прошлого века благодаря хиппи. К классическим оттенкам мы уже привыкли, а как насчет более ярких цветов?

Джинсы-«подковы»

Одним из первых брендов, представивших эту любопытную модель на подиуме, стал дом Alaïa. А после того как Рози Хантингтон-Уайтли выгуляла в свет «подковы», публика, кажется, окончательно приняла тренд. Облегают талию и бедра, затем сильно расширяются и сужаются к низу, образуя полукруг, — безусловно, силуэт у джинсов сложный. Выгодно смотреться будут с обтягивающими плечевыми изделиями — лонгсливами, боди. И да, «подковы» требуют каблук, при этом штанины должны прикрывать щиколотку.