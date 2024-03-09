Россиянкам рассказали, когда ботокс может привести к слепоте

Инъекции ботулотоксина — одна из самых популярных бьюти-процедур. Однако, при неправильном введение препарата могут возникнуть достаточно серьезные побочные эффекты.

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Как рассказал пластический хирург Владислав Григорянц, если препарат введен корректно, никаких проблем не возникнет. Побочные эффекты могут развиться только в случае, если ботокс ввели неправильно. Но тут уже возникают вопросы не к препарату, а к специалисту.

По его словам, последствия некачественно выполненной процедуры могут быть разными: может слишком сильно опуститься бровь либо появиться асимметрия — если одна бровь опустилась ниже другой. Также могут возникнуть и более серьезные и даже угрожающие жизни осложнения. Так, при введении препарата может нарушиться работа черепных нервов, развиться дисфункция мышц, возникнуть проблемы с речью и процессом глотания, пишет

Кроме того, побочными эффектами могут стать расширение зрачка (мидриаз), двоение в глазах, нечеткость зрения, сухость глаз, чрезмерное слезоточение, косоглазие и даже слепота, предупредил специалист.

Также, по его словам, при неправильном введении препарата эффекта омоложения можно и вовсе не получить. Ботокс блокирует мышцы, в том числе мимические. Если препарат введен не туда или в слишком низкой дозировке, мышцы будут продолжать двигаться и морщины не разгладятся.