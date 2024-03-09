Саратовские бабушки устроили фотосессию в зимнем лесу в стиле Russian girl

Пенсионерки устроили в лесу под Саратовом фотосессию в модном стиле Slavic girl или Russian girl.

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Русские красавицы в возрасте нарядились в винтажные шубы, платки, меховые шапки и использовали известные российские атрибуты вроде бутербродов с икрой, самоваров и баранок.

Фотосессию к Международному женскому дню организовали соцработники Краснокутского района. Модели в возрасте от 60 до 75 лет остались довольны как самой фотосессией, так и ее результатом.