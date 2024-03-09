Верно говорят, что весной особенно хочется перемен. Вот и Джиджи Хадид решилась на кардинальную сменой имиджа. Модель обратилась за помощью к популярному американскому стилисту по волосам Крису Макмиллану, среди клиентов которого сплошь голливудские селебрити — Дженнифер Энистон, Майли Сайрус, Энн Хэтэуэй и многие другие.

Девушка неожиданно изменила длинным волосам и сделала дерзкое каре. Процесс своего преображения она показала в Инстаграме*. В своем блоге Макмиллан уточнил, что специально обрезал волосы своей подопечной под углом ее ключиц для визуальной гармонии. Вот что значит мастер своего дела!

© Инстаграм* @gigihadid

Пользователи Сети на столь радикальное преображение отреагировали неоднозначно. Одни пришли в восторг от нового имиджа Хадид и не поскупились на комплименты: «Этой девушке все к лицу», «Потрясающе», «Идеальная длина волос для нее», «Теперь тоже хочу каре».

А вот других изменения во внешности Джиджи навели на негативные мысли. Некоторые сочли стрижку вынужденной мерой или даже обманом, а кое-кто и вовсе увидел в ней сигнал об окончании романа с Брэдли Купером.

«Короткие волосы — верный признак того, что с личной жизнью покончено», «Она стала выглядеть старше», «Скорее всего, другого варианта не было, волосы были испорчены», «Она сняла наращенные волосы. Это не новость!» — возмущаются критики.

Ранее на кардинальные изменения во внешности в первый день весны решилась звезда «Дома-2» Ирина Пинчук. Она тоже удивила поклонников новой прической.

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