Джиджи Хадид удивила поклонников кардинальной сменой имиджа: видео
Верно говорят, что весной особенно хочется перемен. Вот и Джиджи Хадид решилась на кардинальную сменой имиджа. Модель обратилась за помощью к популярному американскому стилисту по волосам Крису Макмиллану, среди клиентов которого сплошь голливудские селебрити — Дженнифер Энистон, Майли Сайрус, Энн Хэтэуэй и многие другие.
Девушка неожиданно изменила длинным волосам и сделала дерзкое каре. Процесс своего преображения она показала в Инстаграме*. В своем блоге Макмиллан уточнил, что специально обрезал волосы своей подопечной под углом ее ключиц для визуальной гармонии. Вот что значит мастер своего дела!
Пользователи Сети на столь радикальное преображение отреагировали неоднозначно. Одни пришли в восторг от нового имиджа Хадид и не поскупились на комплименты: «Этой девушке все к лицу», «Потрясающе», «Идеальная длина волос для нее», «Теперь тоже хочу каре».
А вот других изменения во внешности Джиджи навели на негативные мысли. Некоторые сочли стрижку вынужденной мерой или даже обманом, а кое-кто и вовсе увидел в ней сигнал об окончании романа с Брэдли Купером.
«Короткие волосы — верный признак того, что с личной жизнью покончено», «Она стала выглядеть старше», «Скорее всего, другого варианта не было, волосы были испорчены», «Она сняла наращенные волосы. Это не новость!» — возмущаются критики.
Ранее на кардинальные изменения во внешности в первый день весны решилась звезда «Дома-2» Ирина Пинчук. Она тоже удивила поклонников новой прической.
*Запрещен в РФ.