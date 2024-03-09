Звезда "Кухни" снялась на пляже в платье с разрезами

Звезда "Кухни", актриса Мария Горбань опубликовала фото в откровенном платье на пляже. Снимками она поделилась в Instagram.

Мария Горбань позировала в черном мини-платье с разрезами, которое дополнила массивными украшениями, босоножками и сумкой из кожи. На волосы она завязала бандану.

У актрисы двое детей. Она воспитывает девятилетнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году.

А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года Горбань во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.

Семья уже несколько недель живет на своей вилле на Шри-Ланке. Артистка говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов и в этом помогла генетика.

По словам знаменитости, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники актрисы отмечали, что Горбань вышла из роддома уже в идеальной форме, "как будто не рожала", и восхищались ее фигурой.